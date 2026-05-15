Premier odmówił podpisania nominacji do zarządu NBP

Premie odmówił podpisu pod wszystkimi nominacjami do zarządu Narodowego Banku Polskiego, w tym kandydaturą Marty Kightley na stanowisko wiceprezesa NBP – informuje Onet. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera zwróciła pismo dotyczące kontrasygnaty nominacji do zarządu banku centralnego bez podpisu szefa rządu. Oznacza to, że proces powołań został zablokowany.

Odmowa nominacji dotyczy m. in. Marty Kightley. W 2020 roku została powołana przez prezydenta RP na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko pierwszego zastępcy prezesa. W NBP objęła nadzór nad działami pracy realizowanymi przez Departament Badań i Innowacji Finansowych, Departament Edukacji i Wydawnictw oraz Departament Zagraniczny.

Jak podkreśla Onet, przedłużenie jej mandatu miało być dla szefa banku centralnego szczególnie istotne.

"To kluczowa postać w NBP. Prawa ręka prezesa i jeśli chodzi o zarządzanie bankiem najważniejsza osoba" – wskazało źródło portalu w Narodowym Banku Polskim. Pierwszy wiceprezes odpowiada za zastępowanie prezesa podczas jego nieobecności.

Wkrótce upływa kadencja kolejnego wiceprezesa

Na początku marca z zarządem NBP pożegnał się Piotr Pogonowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecnie zarząd liczy obecnie minimalną ustawową liczbę członków, czyli sześć osób. Prezesowi NBP ma zależeć na szybkim uzupełnieniu wakatów. W listopadzie kończy się kadencja kolejnego wiceprezesa – Adama Lipińskiego. Brak następcy oznaczałby spadek liczby członków zarządu poniżej wymaganego przepisami minimum.

Jeszcze na początku roku relacje pomiędzy rządem a prezesem NBP wydawały się spokojniejsze. Sytuacja miała ulec zmianie po udziale prezesa Adama Glapińskiego w konferencji prasowej Karola Nawrockiego, podczas której zaprezentowano pomysł "SAFE 0 proc.".