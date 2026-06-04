Zełenski napisał list do Putina. "Ukraina proponuje zakończenie wojny"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w liście bezpośrednio do prezydenta Rosji. Wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej i rozpoczęcia rozmów.

"Ukraina proponuje zakończenie tej wojny poprzez bezpośredni dialog między nami – mną i tobą. Proponuję spotkanie" – napisał.

"Nie spodziewałeś się pełnoskalowego oporu ze strony Ukrainy i nie przewidywałeś, że sprawy zajdą tak daleko. A jednak jesteśmy tu, w piątym roku tej pełnoskalowej wojny. Nie bój się obrać drogi prowadzącej do zakończenia tej wojny. To jest najważniejsze, czego dziś się od ciebie wymaga" – wskazuje prezydent Ukrainy.

Zełenski do Putina: Będziesz musiał walczyć o własne przetrwanie

"Musimy zdecydować, jaka przyszłość czeka pokolenia Ukraińców i Rosjan, które przyjdą po nas. Jeśli sam nie dojdziesz do wniosku, że nadszedł czas zakończyć tę wojnę, Ukraina będzie nadal walczyć o swoje istnienie. Będziemy mieli tych, którzy nas wspierają" – dodał Zełenski. "Ale ty również będziesz musiał walczyć znacznie ciężej o własne przetrwanie – nie Rosji, lecz swoje własne. I nie jest to groźba z mojej strony ani ze strony Ukrainy. To fakt wynikający z historii Rosji, który dobrze znasz: gdy Rosja się męczy, nadchodzi zmiana" – przekonuje polityk.

"Przez 26 lat twoich rządów całkowicie zmienił się charakter relacji między Ukrainą a Rosją. Z rozmów o handlu i innych sprawach cywilnych przeszliśmy niemal wyłącznie do rozmów o atakach i stratach. Prawie połowę tych 26 lat spędziłeś, prowadząc wojnę przeciwko Ukrainie. Niezależnie od tego, co mówisz o NATO, geopolityce czy języku rosyjskim, ta wojna jest twoim osobistym wyborem – wojną bez prawdziwej przyczyny. Tak właśnie zapamięta ją historia" – stwierdza Wołodymyr Zełenski. Dalej czytamy: "Te lata mogły wyglądać zupełnie inaczej. Często słyszymy, że dobrze czujesz się w realiach tej wojny. Oczywiście nie wtedy, gdy chodzi o bezpieczeństwo twojej rezydencji na Wałdaju czy parady w Moskwie. Własne życie jest dla ciebie cenne. Ale dziś wszyscy widzimy, że Rosjanom coraz mniej odpowiada ta rzeczywistość – fakt, że wojna przynosi Rosji coraz więcej negatywnych konsekwencji".

List kończy się słowami: "Możesz zakończyć swoją wojnę. Wieczna pamięć wszystkim, których życie zabrała ta wojna".

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