Rosji nie stać na wojnę. To usłyszał Putin

Jak poinformowała agencja Bloomberg, przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Banku Centralnego otwarcie zakomunikowali prezydentowi Rosji, że obecny poziom wydatków obronnych może oznaczać niebezpieczne rozszerzenie deficytu budżetowego.

Szczególnie w ostatnim czasie ich niepokój dotyczący stanu finansów państwa okazał się na tyle duży, że oficjalnie zaproponowali pilne cięcia w sektorze wojskowym.

Podział na Kremlu. Dwie frakcje walczą o ruble

Ostrzeżenie ze strony Ministerstwa Finansów i rosyjskiego banku centralnego zderzyło się jednak z oporem urzędników resortów siłowych. Ministerstwo Obrony i część otoczenia Putina na Kremlu argumentują, że cięcia uderzą w realizację celów wojennych, ale również samą gospodarkę, która jest uzależniona od kontraktów wojskowych.

Na tym jednak nie koniec. Resort obrony chce bowiem dodatkowych 3 bilionów rubli (czyli około 36 miliardów dolarów) na ograniczenie obecnych niedoborów.

Bloomberg ustalił, że Władimir Putin na razie nakazał szukać oszczędności w innych obszarach. Ostateczne decyzje ws. ewentualnych cięć w zakresie obronności jeszcze nie zapadły.

Putin zapowiedział rychły koniec wojny na Ukrainie

Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca – powiedział na początku maja prezydent Rosji Władimir Putin. Wyraził także gotowość do spotkania z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Putin powiedział dziennikarzom po obchodach Dnia Zwycięstwa w sobotę (9 maja), że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie. Zadeklarował również gotowość do spotkania w innym kraju, ale tylko w celu podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego.

Rosyjski prezydent stwierdził, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Czytaj też:

"Marnowanie czasu". Tak Amerykanie mówią o UkrainieCzytaj też:

Kryzys energetyczny. "Europa potrzebuje Rosji, aby przetrwać"