"Nie ma zgody na decyzje, które gloryfikują bandytów". Dosadne słowa Boguckiego

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Zełenski po skandalicznej decyzji zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego?

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Bogucki zabrał głos w sprawie reakcji prezydenta

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP w Polsat News zauważył, że "skoro my tak bardzo pomagamy Ukrainie, to nie może być takich decyzji, nie ma zgody na takie decyzje, które gloryfikują bandytów, którzy mordowali polskich obywateli tylko dlatego, że byli Polakami". – Nie w jakiejś walce zbrojnej, tylko kobiety i dzieci – zwrócił uwagę.

Zbigniew Bogucki stwierdził, że "jeżeli ktoś gloryfikuje zbrodniarzy, to będzie się spotykał z reakcją pana prezydenta Nawrockiego i ta reakcja będzie w każdym momencie". – Co nie zmienia faktu, że też jest potrzeba wspierania Ukrainy w walce z Rosją – dodał szef KPRP.

Czytaj też:

Burza po decyzji Zełenskiego. "Jeśli tak uważa, to jest po prostu głupi"Czytaj też:

"Czara goryczy się przelała". Decyzja Nawrockiego ws. Zełenskiego po apelu Płaczka