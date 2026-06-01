Ziemkiewicz ostro do Kowala: Ukłoń się i zejdź. Nic już Cię nie ocali

Powodem sporu było stanowisko Pawła Kowala wobec problemu banderyzmu na Ukrainie. W ostatnich dniach Leszek Miller stwierdził, że Kowal jest reprezentantem "banderowskiej piątek kolumny". Do tych słów odniósł się sam zainteresowany.

"Co, jeśli p. Miller dojdzie do wniosku, że Armstrong nie był na Księżycu? Ciekawe, czy ktoś jeszcze płaci Millerowi za opowiadanie takich bzdur? »piąta kolumna w Polsce, ja na jej czele«. Millero-szuria level hard. Proponuję podpytać odbiorcę moskiewskiej pożyczki, kto jeszcze w tej »piątej kolumnie«"– napisał Kowal.

Ten wpis skomentował Rafał Ziemkiewicz. "Akurat o tym że Armstrong nie był na Księżycu bredził wasz autorytet Kontek. Pawle, ukłoń się i zejdź, że nie ujmę tego bardziej dosadnie bo nic już Cię nie ocali" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".

Kowal w odpowiedzi napisał "bądź sobie z Millerem. To jest Twój wybór".

"Bądź sobie z Tuskiem i podziel jego los… Nie, oczywiście, on znowu ucieknie, zapłacą tacy frajerzy jak Ty" – ripostował Ziemkiewicz.

W kolejnym wpisie publicysta "Do Rzeczy" stwierdził: "Ty z własnego wyboru stałeś się żałosnym sługusem i w dodatku nic ci za to Tusk nie dał. Nie współczuję – tak sobie posłałeś…".

Skandaliczna decyzja Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym w środę dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Po tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

