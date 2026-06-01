"Sprawa jest szokująca". Nowe informacje o aresztowanym adwokacie

Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdził w niedzielę kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby.

"Tym razem w innej sprawie niż te ostatnio. To znany warszawski adwokat" – przekazał na platformie X.

Wcześniej o zatrzymaniu i aresztowaniu Macieja Z. informowały media.

Warszawski adwokat zatrzymany. Fałszywe alarmy

W niedzielę Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, współpracując z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Śródmieście, zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o szereg poważnych przestępstw.

Policja przekazała, że "mężczyzna, podszywając się pod różne osoby, wysyłał do wielu instytucji i organów publicznych zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów". "Treść zawiadomień wskazywała, że ich ofiarami mieli być Prezydent RP oraz Minister Spraw Zagranicznych. Do wysyłanych listów załączał nielegalnie posiadane dokumenty, a w jednym z nich umieścił amunicję" – czytamy.

Stołeczna policja poinformowała, że funkcjonariusze weszli siłowo do jednego z warszawskich mieszkań, w którym znaleźli laptopy, pendrive-y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicja. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób. W samochodzie 48-latka funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.

Zatrzymany adwokat usłyszał siedem zarzutów. Maciejowi Z. grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu na okres trzech miesięcy.

Nowe informacje w sprawie Macieja Z.

W poniedziałek do sprawy odniosła się rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

– Mężczyzna został zatrzymany na terenie Warszawy, we własnym mieszkaniu. Tutaj nie stawiał oporu, został zatrzymany i tak, jak już informowaliśmy, zostały mu przedstawione zarzuty przez prokuraturę – poinformowała.

Rzecznik MSWiA dodała, że służby "weszły do mieszkania, w którym przebywał mężczyzna". – Tak jak powiedziałam, mężczyzna nie stawiał oporu. Zostały mu przedstawione już zarzuty i w tym momencie w gestii prokuratury są dalsze czynności, a potem oczywiście w gestii sądu – mówiła.

Karolina Gałecka przekazała też, że podczas zatrzymania ujawniono i zabezpieczono "różnego rodzaju broń i przedmioty niebezpieczne".

Podkreśliła, że mężczyzna działał samodzielnie. – Nie był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Te zgłoszenia, fałszywe alarmy i podszywania się pod różnego rodzaju osoby publiczne, w tym funkcjonariuszy, chociażby policji, to są zarzuty, które prokuratura mu postawiła – mówiła.

Rzecznik MSWiA dodała, że chodzi o sprawy dotyczące zgłoszeń z 2025 roku.

– Działał samodzielnie, wykorzystywał swoją wiedzę, a będąc prawnikiem, miał ogromną wiedzę i doświadczenie. Wiedział, jak poruszać się w procedurach, wiedział jak skutecznie oszukiwać i podszywać się pod różnego rodzaju osoby, w tym również funkcjonariuszy – przekazała.

Poinformowała, że adwokat podszywał się też pod "jednego z ministrów". Zastrzegła jednak, że nie chce mówić tu o szczegółach. Potwierdziła natomiast informację, że w swoich donosach mężczyzna powiadamiał służby na przykład o tym, że planowany jest jakiś atak. – Dokładnie tak, te zgłoszenia, które wysyłał czy podszywał się pod osoby publiczne, były oczywiście skierowane również w kierunku prezydenta czy innych osób publicznych – powiedziała.

Rzecznik MSWiA zaznaczyła, że "nie chce się odnosić na tym etapie" do kwestii motywacji mężczyzny. Oceniła jednak, że sprawa jest "szokująca". – Sprawa jest o tyle szokująca, że jest to prawnik, adwokat, który funkcjonował na rynku warszawskim. Osoba bardzo doświadczona. Trudno jest mówić o motywach tej osoby, ponieważ jako adwokat na pewno zdaje sobie doskonale sprawę z konsekwencji swojego działania – mówiła.

Czytaj też:

Znany adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Minister potwierdzaCzytaj też:

Znany adwokat aresztowany. Miał fałszywie alarmować o przygotowaniach do zamachów