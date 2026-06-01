Rada Episkopatu krytycznie o antyukraińskich nastrojach w Polsce

O najważniejszych wyzwaniach związanych z migracjami i formowaniem katolickich sumień zgodnie z chrześcijańskim nakazem „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25, 35), rozmawiano podczas roboczego spotkania Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców. Obradom, które odbyły się 1 czerwca w Warszawie, przewodniczył bp Krzysztof Zadarko. Rada "z przykrością odnotowała i jednoznacznie potępiła incydenty, świadczące o narastającej niechęci wobec przebywających w Polsce osób z Ukrainy" – czytamy w przesłanym KAI komunikacie po spotkaniu.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Podczas spotkania podjęto dyskusję nad przygotowaniami do tegorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony w Kościele katolickim 27 września 2026 roku pod hasłem "Nawet jedno z tych dzieci".

Jak podano, Rada KEP ds. Migrantów i Uchodźców z przykrością odnotowała i jednoznacznie potępiła incydenty, "świadczące o narastającej niechęci wobec przebywających w Polsce osób z Ukrainy". Napomnienie św. Piotra: "Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!" (1P 4,9) także dziś powinno kształtować nasze postawy względem przybyszów – wskazano. Rada przypomina, że stosunek do cudzoziemców nigdy nie powinien być warunkowany przez doraźne polityczne interesy czy relacje z państwem ich pochodzenia.

Dyskutowano także o sytuacji uchodźców znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu – dzieci, osób starszych, chorych, niemogących podjąć pracy zarobkowej. Z niepokojem wysłuchano informacji o konsekwencjach wygaszenia im dostępu do służby zdrowia oraz zmianach w zakresie ośrodków zbiorowego zakwaterowania.

W trakcie posiedzenia Rady omówiono także sieć duszpasterstwa obcojęzycznego w Polsce. Świadomość pastoralnych obowiązków względem przybyszów przynagla do uwzględniania na poziomie lokalnym ich potrzeb oraz rozwijania posługi duszpasterskiej wśród przybyłych. Przypomniano, że obowiązkiem każdego proboszcza jest opieka nad uchodźcami i migrantami, przebywającymi na terenie parafii.

Rada wyraziła także uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w budowanie międzykulturowych mostów i międzyludzkiej solidarności, opartej na ewangelicznym nauczaniu. Każde takie działanie jest godne uznania i wsparcia.

Czytaj też:

Były ambasador RP zwrócił ukraińskie odznaczenie. Reakcja na skandaliczną decyzję Zełenskiego