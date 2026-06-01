Sobkowiak-Czarnecka: Dowiozłam SAFE i mam nadzieję dowozić kolejne rzeczy

W czwartek strona polska podpisała pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Pierwsza jego faza zakończyła się podpisaniem kontraktów na sprzęt wojskowy. Do polskich zakładów trafi około 120 mld zł na zakup wozów bojowych, artylerii oraz sprzętu informatycznego.

– To było tylko podpisywanie umów. Od początku pracy nad mechanizmem SAFE, mówiłam o tym, że sama formuła wydawania środków się nie zmienia, bo zmienia się tylko źródło finansowania. SAFE jest nowym źródłem finansowania – mówiła w RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Pełnomocnik rządu doprecyzowała, że nie zmienia się procedura polegająca na tym, że Sztab Generalny zgłasza potrzeby, które potem są wpisywane w centralne plany rzeczowe a następnie jest to realizowane przez Agencję Uzbrojenia. – To się nie zmieniło. Te umowy były negocjowane miesiącami – wskazała.

Sobkowiak-Czarnecka zapewnia, że nie ma zagrożenia dot. niewykorzystania pieniędzy: – Wszędzie mamy nadwykonanie planu. Jeżeli będę widziała zagrożenie procesu, będę reagowała.

Ujawniła, że obecnie Polska prowadzi rozmowy z Norwegami, Szwedami, Grekami, aby współpracować w zakresie zbrojeń. – Kolejna transza wpłynie w październiku – odparła, pytana o kolejną pulę środków z SAFE.

Finał krajowych umów SAFE

Jak podkreślał w sobotę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podpisanie kontraktów w Siemianowicach Śląskich kończy pierwszy etap realizacji programu SAFE w Polsce. – To finał pierwszego etapu "Tour de SAFE", czyli objazdu po zakładach zbrojeniowych i podpisywania kolejnych umów finansowanych z tego programu – mówił szef MON. Minister przekonywał, że program przynosi korzyści zarówno wojsku, jak i krajowemu przemysłowi obronnemu. – To polityczny akt oskarżenia wobec moich poprzedników – stwierdził, odnosząc się do skali obecnych zamówień.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej w ciągu trzech dni podpisano 62 umowy o łącznej wartości 120 mld zł. – Przez najbliższe tygodnie będziemy podpisywać kolejne umowy, gdy partnerzy zagraniczni będą inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym – zapowiedziała pełnomocnik rządu ds. SAFE.

Czytaj też:

Tego Kosiniak-Kamysz oczekuje od Błaszczaka. Stanowcze słowa