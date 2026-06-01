"Pytanie wynika albo z waszej niewiedzy, albo zakłamania". Ozdoba odpowiada kongresmenom

22 maja agencja Reuters przekazała, że dwóch członków Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej zwróciło się do sekretarza stanu USA Marco Rubio z prośbą o wyjaśnienie, czy jego zastępca Christopher Landau pomógł w przyspieszeniu wydania wizy do USA dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Według agencji Reuters to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Kongresmeni pytają o Ziobrę. Ozdoba przekazał oświadczenie

Oświadczenie w tej sprawie przekazał kongresmenom Jacek Ozdoba, europoseł PiS.

Zdaniem Jacka Ozdoby "to pytanie wynika albo z waszej niewiedzy, albo zakłamania".

"W Polsce po przegranych przez konserwatystów wyborach w 2023 roku, trwają ciągłe prześladowania polityczne osób związanych z poprzednim prawicowym rządem. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest niewinny, jest ścigany za tropienie korupcji i złodziejstwa wśród najbliższych współpracowników obecnego premiera Donalda Tuska. Działania wobec niego to zemsta!" – ocenił.

Jacek Ozdoba w oświadczeniu ocenił, że "w Polsce trwają masowe prześladowania konserwatystów, polityków, prawicowych dziennikarzy, przedstawicieli Kościoła katolickiego".

"Nielegalny prokurator krajowy postawił już zarzuty motywowane politycznie byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, byłemu wicepremierowi i ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi, byłym szefom służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, byłemu szefowi Kancelarii Premiera Michałowi Dworczykowi, prześladowany jest także wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Na liście osób z którymi walczy liberalny rząd wrogiem numer jeden jest minister Zbigniew Ziobro! Władza nie zadawała się tylko atakami na prawicowych polityków, media i kościół, prześladowani są także urzędnicy, sędziowie i prokuratorzy" – wyliczył.

Polityk zauważył, że "w ciągu ostatniego tygodnia służby pod pretekstem fałszywych alarmów wkroczyły do domów dziennikarzy związanych z Telewizją Republika – największą stacją konserwatywną w Europie, w której komentatorem został Zbigniew Ziobro".

Przypomniał, że "w tym do prywatnego mieszkania prezesa i naczelnego tej stacji, redaktora Tomasza Sakiewicza".

"Następnie, pod pretekstem alarmów pożarowych, bombowych czy podejrzeń śmierci, służby wkraczały do domów byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, szefa największej partii opozycyjnej PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także wyłamano drzwi i wkroczono do mieszkania matki Prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Wszyscy ci ludzie, ofiary fałszywych alarmów są związani z prawicą. Tak wygląda sytuacja w moim kraju" – wyjaśnił.

Jacek Ozdoba podziękował amerykańskim urzędnikom, za to, że – jak napisał – "zachowali się zgodnie z prawem i umożliwili wjazd do USA byłemu ministrowi sprawiedliwości, prześladowany we własnym kraju, który posługiwał się legalnym dokumentem i zgodnie z procedurami przekroczył granicę waszego kraju".

"Dziękuję władzom Stanów Zjednoczonych za poszanowanie zasad państwa prawa. Wierzę, że Ameryka jako lider wolnego świata zawsze będzie stała po stronie wolności, pluralizmu i prawa obywateli do reprezentowania swoich poglądów bez obawy o represje polityczne" – dodał.

