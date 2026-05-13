Ziobro wyjechał do USA. "Tusk doznał dramatycznej porażki"

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzany w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro w USA. "Nie uciekł, bo dysponuje legalnymi dokumentami"

Michał Wójcik, poseł PiS, pytany przez DoRzeczy.pl czy zgodna z prawdą jest narracja rządzących, że Zbigniew Ziobro "uciekł" do USA, podkreślił, że należy wyjaśnić dwie sprawy.

– Po pierwsze – Zbigniew Ziobro nie uciekł, bo dysponuje legalnymi dokumentami, dzięki którym może się poruszać i mógł się poruszać. Mówienie przez niektórych, że to ucieczka, jest po prostu kłamstwem. Po drugie – niczego nie ukradł, bo nawet nie ma takiego zarzutu. Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów, ale nie takiego, że wziął chociażby złotówkę. Nie wziął. Zbigniew Ziobro wspierał, m.in. strażaków, żeby mogli kupować sprzęt, który np. kilka dni temu ratował Puszczę Solską – wyjaśnił.

Polityk zwrócił uwagę, że jest jeszcze jedna sprawa – wszyscy pytają, czy to jakiś problem dla PiS.

– W moim przekonaniu to jest wielka szansa na to, żebyśmy się wszyscy zjednoczyli i to jest wielki sukces, a przy okazji wielka porażka Donalda Tuska. Prawda jest taka, że oni zaangażowali cały aparat państwa, żeby dopaść Ziobrę. Uważam, że mało prawdopodobne jest, żeby został złożony wniosek o ekstradycję. To powinno obudzić wiele osób, powinno być spoiwem naszego środowiska i na tej fali powinniśmy odzyskiwać zaufanie wyborców, bo ludzie prawicy chcą siły i zero jedynkowości. To, co było zawsze siłą Prawa i Sprawiedliwości, to było to, że my wiedzieliśmy, dokąd idziemy i jakich narzędzi używamy, a nie, że chodzimy i się tłumaczymy. Z czego my się mamy tłumaczyć? To jest sukces – podkreślił.

"Tusk doznał dramatycznej porażki"

Michał Wójcik dodał, że wyobraża sobie, co się dzieje w KPRM.

– Donald Tusk rozważa pewnie różne dymisje, bo to jest dla nich wielki problem. Donald Tusk doznał dramatycznej porażki – ocenił.

Pytany, czy w PiS nie ma obawy, że po powrocie do władzy i rozliczeniach obecnie rządzących, ci politycy nie będą też starać się o azyl w innych krajach, odpowiedział, że "najpierw musimy wygrać wybory".

– Mamy półtora roku, ale jest bardzo dużo przeciwności. Chcę obudzić w ludziach nadzieję, bo niektórzy twierdzą, że PiS już nie ma. Sondaże mogą bardzo szybko się zmienić na korzyść, pod warunkiem, że my sami zaczniemy wierzyć w to, że to jest możliwe, żeby to zrobić. Zbigniew Ziobro pokazał, jak to się robi – powiedział Michał Wójcik.

