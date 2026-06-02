Status uchodźcy dla Ziobry. Polska zwróciła się do Węgier

– Musimy występować do Węgier o to, by status uchodźcy został uchylony. Zwracaliśmy się już o to i czekamy na odpowiedź – powiedział Mazur we wtorek (2 czerwca) w Radiu Zet. Według wiceszefa MS, jeśli status uchodźcy zostałby cofnięty, możliwe byłoby podjęcie dalszych działań międzynarodowych wobec Ziobry.

Mazur ocenił również, że przyznana na Węgrzech ochrona międzynarodowa uniemożliwiła wcześniej wydanie przez Interpol tzw. czerwonej noty wobec byłego ministra. Jak wskazywał wcześniej, zmiana stanowiska władz węgierskich mogłaby doprowadzić do ponownego rozważenia takiego wniosku.

Wiceminister powiedział ponadto, że Ziobro mógł posługiwać się wydanym uchodźcom genewskim dokumentem podróży. Według Mazura były minister nie dysponował już zwykłym polskim paszportem, dlatego taki dokument mógł umożliwić mu podróż poza Europę.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowości przy przyznawaniu środków z funduszu.

Podejrzanym w tym śledztwie jest także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości, który miał popełnić 19 przestępstw. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Ziobro poza Polską. Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA

Ziobro i Romanowski po wyjeździe na Węgry otrzymali od rządu Viktora Orbana azyl polityczny, ale po zmianie władzy opuścili Budapeszt, bo nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

10 maja Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Telewizja Republika podała, że został jej komentatorem politycznym. Wkrótce potem prokuratura potwierdziła doniesienia mediów o tym, że Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską.

Pod koniec maja Sąd Okręgowy w Warszawie przyspieszył termin posiedzenia dotyczącego zażalenia obrony na decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra. Rozprawa planowana na wrzesień odbędzie się 1 lipca.

