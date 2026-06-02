"Chcą robić cyrk na całą Europę". Mocny komentarz Jakiego

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek (2 czerwca) do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zarzucają Jakiemu, że jako wiceminister sprawiedliwości wydał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie, którego wykonanie realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Zdaniem prokuratury, chodziło o to, aby zapewnić funkcjonariuszowi Służby Więziennej awans, a co za tym idzie wyższe uposażenie, a także gwarancję powrotu na wskazane lub równorzędne stanowisko po ewentualnym zakończeniu oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Śledczy podkreślili, że w tym czasie prowadzono wobec funkcjonariusza postępowanie dyscyplinarne.

W ocenie prokuratury działania te godziły w interes publiczny, podważając prawidłowe, zgodne z prawem i oparte na obiektywnych kryteriach funkcjonowanie polityki kadrowej Służby Więziennej.

Jaki: Czy oni są normalni?

Patryk Jaki odniósł się do wniosku Waldemara Żurka. "To jest ośmieszanie państwa. Zarzut polega na tym, że miałem przekroczyć uprawnienia (słynny art. 231 k.k.), rzekomo awansując kogoś na zastępcę dyrektora jakiegoś biura (co jest ciągłą praktyką za każdych rządów), a zacytuję – nie było to ich zdaniem uzasadnione »ważnymi potrzebami służby«. Kropka. Czy oni są normalni?" – napisał eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości na platformie X.

"I z tego powodu chcą robić cyrk na całą Europę z zatrzymaniem. Nie wiem, jakich będą musieli ustawić znów sędziów, aby coś tak absurdalnego przyklepali. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji" – dodał.

Czytaj też:

Burza po nowej decyzji Żurka. "Wywali skalę żenady", "kajdanek nie wystarczy"