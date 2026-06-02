Tusk o kwestii "weryfikacji wieku tych, którzy chcą mieć dostęp do internetu"

Tradycyjnie premier Donald Tusk wypowiedział się w obecności mediów przed posiedzeniem Rady Ministrów. Polityk mówił m.in. na temat planowanej zmiany prawa oświatowego i projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie.

Zakaz telefonów w szkołach. Projekt ustawy na Radzie Ministrów

Szef rządu potwierdził, że będzie projekt ustawy dotyczący kontroli korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Chodzi o zakaz korzystania przez uczennice i uczniów w czasie zająć i przerw. Tusk podkreślił, że nie jest to rozwiązanie idealnie, ale problem uzależnienia od smartfonów ma charakter cywilizacyjny i jest bardzo realne. Zakaz miałby wejść w życie 1 września 2026 r., czyli od nowego roku szkolnego.

– Jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że i rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa przepisu. Po prostu jest zakaz z tymi nielicznymi wyjątkami, jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon na przykład do kontroli w przypadku cukrzycy, no to jest niezbędne. Czy w jakichś szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów komórkowych, ale co do zasady w czasie zajęć i w czasie przerw telefon komórkowy byłby znaczy korzystanie z tego telefonu byłoby zakazane – oznajmił polityk.

"Dostęp do szkodliwych treści". Tusk mówi o weryfikacji wieku

– To samo dotyczy dostępu do treści szkodliwych – i do stron pornograficznych, ale także do innych treści szkodliwych, które pojawiają się w internecie takich jak nakłanianie do samobójstw, czy naga przemoc. To jest jeszcze trudniejszy problem, on też będzie wymagał społecznej zgody – kontynuował Tusk. – Bo to jest kwestia weryfikacji wieku tych, którzy mają, czy chcą mieć dostęp do internetu i do tego typu treści. To jest pytanie o skuteczne narzędzia ze strony państwa, jak blokować, jak egzekwować od platform cyfrowych, by szanowały naszą kulturę. To jest długa droga, ona się nigdy nie skończy, ale tutaj też będziemy potrzebowali pełnej współpracy wszystkich bez wyjątku – powiedział premier.

