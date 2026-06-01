Rząd przyjmie zakaz smartfonów w szkołach. Nowacka o terminie

Jak wskazała szefowa MEN w rozmowie na antenie TOK FM, projekt został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i ma zostać przyjęty przez rząd podczas najbliższego posiedzenia.

Według Nowackiej, ograniczenia dotyczące korzystania ze smartfonów funkcjonują już w ponad połowie szkół na podstawie wewnętrznych ustaleń społeczności szkolnych.

Zakaz używania telefonów w szkołach. Dwa wyjątki w ustawie

Projekt zakłada zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych podczas całego pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i przerw. Przewidziano jednak wyjątki związane z procesem dydaktycznym – za zgodą nauczyciela – oraz z przyczyn zdrowotnych ucznia.

Minister edukacji podkreśliła, że regulacje są elementem szerszego pakietu działań dotyczących zdrowia psychicznego i higieny cyfrowej dzieci i młodzieży. Wśród planowanych inicjatyw wymieniła również edukację zdrowotną oraz działania ograniczające dostęp nieletnich do treści pornograficznych i mediów społecznościowych.

Celem poprawa zdrowia psychicznego uczniów

MEN argumentuje, że wprowadzenie ustawowego zakazu ma zapewnić szkołom jednoznaczną podstawę prawną do egzekwowania ograniczeń. Resort wskazuje również na badania, które mają potwierdzać pozytywny wpływ ograniczenia korzystania z telefonów na zdrowie psychiczne uczniów, relacje społeczne oraz wyniki w nauce.

Zgodnie z projektem szkoły samodzielnie zdecydują o sposobie przechowywania urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w placówce. W szkołach ponadpodstawowych kwestie korzystania z telefonów mają nadal pozostawać w gestii statutów poszczególnych placówek.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2026 r., czyli od nowego roku szkolnego.

