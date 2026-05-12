Zakaz telefonów w szkołach. Wiadomo, kiedy wejdzie w życie

Minister edukacji Barbra Nowacka zapowiedziała w TVN24, że zakaz używania telefonów wejdzie w życie 1 września 2026 roku.

– Zakończyliśmy etap konsultacji. Teraz musimy odpowiedzieć na wszystkie uwagi, skatalogować je i przeprowadzić projekt przez Stały Komitet Rady Ministrów. Za kilka tygodni ustawa powinna trafić pod obrady rządu – dodała.

Barbara Nowacka poinformowała, że "w kwestii zakazu używania mediów społecznościowych zależy nam przede wszystkim na tym, aby nasz projekt był skuteczny".

– Analizujemy rozwiązania wprowadzone w Australii. Wiemy już, gdzie pojawiły się słabe punkty i jakie błędy popełniono, dzięki czemu możemy ich uniknąć – powiedziała.

Większość Polaków za zakazem używania smartfonów w szkołach

Z sondażu CBOS przeprowadzonego dla PAP w kwietniu, wynika, że 85 proc. badanych to zwolennicy zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych, w tym 59 proc. zdecydowanie popiera zakaz, a 26 proc. raczej popiera. Przeciwnikami zakazu jest 11 proc. badanych, w tym 5 proc. jest raczej przeciwnych, a 6 proc. zdecydowanie przeciwnych. Zdania nie ma 4 proc. badanych.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zakłada zakaz używania w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Zakaz będzie obowiązywał uczniów "podczas pobytu na terenie szkoły", zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Zakaz ma objąć uczniów. Nie obejmie natomiast nauczycieli i innych pracowników szkół.

Od zakazu będą dwa wyjątki. Pierwszy – zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi. Drugi – wynika z konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy).

Czytaj też:

"Zakazać czy nie?". Premier pokazał zdjęcie ze spotkaniaCzytaj też:

"Od 1 września 2026 roku". Projekt Polski 2050 wprowadza nowy zakaz w kraju