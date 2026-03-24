"Od 1 września 2026 roku". Projekt Polski 2050 wprowadza nowy zakaz w kraju

Warto wspomnieć, że projekt został złożony 27 czerwca 2025 r. Propozycja, której autorem był ówczesny lider partii Szymon Hołownia, przez niemal rok znajdowała się w zawieszeniu. Teraz to się zmieniło. Polsk 2050 przekazała, że projekt został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.

"Od 1 września 2026 roku szkoły podstawowe będą wolne od smartfonów! Cieszy nas, że został usłyszany głos nauczycieli i rodziców – głos, który Polska 2050 wzmocniła projektem ustawy złożonym prawie rok temu oraz konferencjami w miastach w całej Polsce" – czytamy na profilu partii na platformie X.

Nowe przepisy mają obowiązywać we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Wyjątki będą możliwe np. w uzasadnionych przypadkach medycznych lub edukacyjnych, ale muszą zostać zapisane w statucie szkoły. W razie potrzeby kontakt z rodzicem będzie możliwy za pośrednictwem szkoły i nauczycieli. Projekt nie zabrania wnoszenia telefonów, to szkoły zdecydują, czy i jak organizować np. depozyty.

Zakaz smartfonów w szkołach

Coraz więcej państw zachodnich zaczyna dostrzegać problem nadmiernego dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Niedawno Zgromadzenie Narodowe Francji przyjęło projekt ustawy przewidujący, że "dostęp do usług sieci społecznościowej online zapewniany przez platformę internetową jest zabroniony osobom niepełnoletnim w wieku poniżej 15 lat”.

Zakaz korzystania z platform społecznościowych dla najmłodszych wprowadziła m.in. Australia. Kraj ten wprowadził najostrzejsze na świecie zasady dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Zakaz objął osoby poniżej 16. roku życia. Polacy popierają zmiany w tym kierunku. W jednym z sondaży łącznie aż 73,3 proc. respondentów opowiada się za wprowadzeniem takiego zakazu.

Czytaj też:

