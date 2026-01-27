Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Kolejny kraj chce wprowadzić takie rozwiązanie

W poniedziałek posłowie niższej izby parlamentu uzgodnili kluczowe zapisy ustawy i zagłosowali za nią stosunkiem głosów 116 do 23. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu w celu rozpatrzenia. Jeśli Senat przyjmie ustawę, nastolatki poniżej 15. roku życia nie będą mogły korzystać z serwisów takich jak Facebook, Instagram, TikTok, X i Snapchat. Dostęp do platform uznanych za mniej ryzykowne będzie możliwy wyłącznie za zgodą rodziców. Jak donoszą media, prezydent Emmanuel Macron ma mieć pozytywny stosunek do zaproponowanych zmian. Autorzy ustawy mają nadzieję, że wejdzie ona w życie 1 września tego roku.

Osobna ustawa ma również wprowadzić zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach średnich. Taki zakaz obowiązuje już w szkołach podstawowych.

Coraz więcej krajów chce zakazu

Jako pierwsza na świecie zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez nieletnich wprowadziła Australia. Kraj ten wprowadził najostrzejsze na świecie zasady dotyczące tej kwestii. Zakaz objął osoby poniżej 16. roku życia. W tym czasie platformy społecznościowe usunęły prawie pięć milionów kont należących do nieletnich. Przepisy przewidują kary sięgające 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 120 mln zł) za złamanie prawa, ale nie nakładają odpowiedzialności ani na dzieci, ani na ich rodziców, lecz na platformy społecznościowe.

Podobne rozwiązania rozważa Dania, której rząd ogłosił w listopadzie, że zawarł porozumienie w sprawie wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Przepisy mają wejść w życie w połowie 2026 r.

W Polsce również trwa dyskusja nad wprowadzeniem zakazu. Klub Koalicji Obywatelskiej ma przygotować do końca lutego poselski projekt ustawy w tej sprawie. To inicjatywa minister edukacji Barbary Nowackiej i posła KO Romana Giertycha

