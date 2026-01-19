Zakaz mediów społecznościowych do 15 lat? Gawkowski: Trochę populizm

Klub Koalicji Obywatelskiej ma przygotować do końca lutego poselski projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia. To inicjatywa minister edukacji Barbary Nowackiej i posła KO Romana Giertycha. Szefowa MEN podkreśla, że wzorem dla Polski w tej sprawie będzie Australia.

Kraj ten wprowadził najostrzejsze na świecie zasady dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Zakaz objął osoby poniżej 16. roku życia. W tym czasie platformy społecznościowe usunęły prawie pięć milionów kont należących do nieletnich. Przepisy przewidują kary sięgające 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 120 mln zł) za złamanie prawa, ale nie nakładają odpowiedzialności ani na dzieci, ani na ich rodziców, lecz na platformy społecznościowe.

Podobne rozwiązania rozważa Dania, której rząd ogłosił w listopadzie, że zawarł porozumienie w sprawie wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Przepisy mają wejść w życie w połowie 2026 r.

Gawkowski: Hola, hola, trochę rozsądku

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był w poniedziałek gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet. Został zapytany, czy należy zakazać mediów społecznościowych poniżej 15. roku życia. – Nie da się odpowiedzieć "tak" lub "nie". Bardziej jestem na nie, niż na tak – odparł.

– W Polsce mamy problem z kompetencjami cyfrowymi rodziców, opiekunów i dzieciaków. Uważam, że Ministerstwo Edukacji powinno bardziej skupiać się na kwestiach edukacji zdrowotnej – powiedział.

– Dla mnie to jest trochę populizm. Bo problem dotyczy dzieci, które mają 9, 10, 11 lat. A social media można mieć od 13 lat. Czy podniesienie wieku z 13 na 15 ten problem rozwiąże? To jest opowieść: "zróbmy coś, ale nie wiemy jak" – mówił dalej.

– Jako minister cyfryzacji muszę powiedzieć: hola, hola, rozsądku trochę w tym wszystkim. Albo zrobimy coś dobrego dla obywateli, albo siejemy populizmem – dodał.

