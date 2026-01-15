W miesiąc wyłączyli prawie 5 mln kont. KO chce takiego zakazu w Polsce

Minął miesiąc od wprowadzenia przez Australię najostrzejszych na świecie zasad dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Zakaz objął osoby poniżej 16. roku życia, a w tym czasie firmy społecznościowe usunęły prawie pięć milionów kont należących do nieletnich.

Krajowy regulator internetu poinformował w czwartek (15 stycznia), że platformy społecznościowe usunęły około 4,7 mln kont należących do osób poniżej 16 lat, aby dostosować się do przepisów, które weszły w życie 10 grudnia.

To pierwsze rządowe dane dotyczące przestrzegania nowego prawa, z których wynika, że firmy technologiczne podejmują istotne kroki, by się do nich dostosować.

Zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat w Australii. W Polsce będzie podobnie?

– Jestem bardzo zadowolona z tych wstępnych wyników. Widać wyraźnie, że wytyczne regulacyjne eSafety i współpraca z platformami już przynoszą znaczące efekty – powiedziała komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci, Julie Inman Grant.

Jednocześnie potwierdziła doniesienia, że część kont należących do osób poniżej 16 lat nadal działa. Podkreśliła, że na ocenę pełnej zgodności platform z przepisami jest jeszcze za wcześnie. Jak dodała, wprowadzone zmiany bedzie można ocenić dopiero po latach.

Przepisy przewidują kary sięgające 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 120 mln zł) za złamanie prawa, ale nie nakładają odpowiedzialności ani na dzieci, ani na ich rodziców, lecz na platformy społecznościowe.

Projekt KO. Incjatywa Nowackiej i Giertycha

Klub Koalicji Obywatelskiej ma przygotować do końca lutego poselski projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia. To inicjatywa minister edukacji Barbary Nowackiej i posła KO Romana Giertycha. Szefowa MEN powiedziała, że wzorem dla Polski w tej sprawie będzie Australia.

Podobne rozwiązania rozważa także Dania, której rząd ogłosił w listopadzie, że zawarł porozumienie w sprawie wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Przepisy mają wejść w życie w połowie 2026 r.

