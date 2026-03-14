Po kuriozalnej sytuacji w TVP Info Konfederacja ponawia postulat. "Publiczne pieniądze"

Na platformie X dużą popularność zyskuje wymiana zdań rzecznika prasowego Konfederacji Wojciecha Machulskiego z politolog prof. Renatą Mieńkowską-Norkiene w formule "fact-checkingowej". Zadaniem czuwających w programie "Kłamstwo nie przejdzie" ekspertów TVP Info ma być sprawdzanie zgodności wypowiedzi zaproszonych polityków z rzeczywistością.

Rzecz w tym, że profesor zdecydowała się na weryfikację wypowiedzi rzecznika Konfederacji, kiedy oznajmił on, że Unia Europejska "na szczęście" nie jest państwem. W trakcie wymiany zdań Mieńkowska-Norkine oznajmiła, że "to nie jest żadne szczęście".

W komentarzach do całej sytuacji, politycy Konfederacji przypomnieli swój postulat likwidacji TVP Info.

Mentzen: Propagandyści okłamują ludzi za ich własne pieniądze

"TVP Info zarówno za rządów PiS jak i PO jest tępą, obrzydliwą, partyjną propagandą finansowaną z pieniędzy podatników" – napisał na X jeden z liderów Konfederacji.

"Nie pracują tam dziennikarze, tylko partyjni funkcjonariusze, przekupni propagandyści, którzy okłamują ludzi za ich własne pieniądze" – ocenił. "TVP Info do likwidacji!" – dodał.

Berkowicz: Projekt ustawy o likwidacji TVP Info leży w zamrażalce Sejmu

"Przypominam, że nasz druk o numerze 1488 leży w sejmowej zamrażarce i zbiera kurz. Uśmiechnięte TVP Info do natychmiastowej zaorania – oszczędźmy sobie oglądania i słuchania kretynek uważanych za ekspertki za publiczne pieniądze, naprawdę" – dodał poseł Konrad Berkowicz, wiceprzewodniczący Nowej Nadziei.

Prezentując w czerwcu 2025 r. założenia projektu ustawy likwidującej TVP Info, Berkowicz przypomniał, że nawet partia Donalda Tuska domagała się tego w poprzedniej kampanii parlamentarnej, a twarzą projektu o likwidacji abonamentu i TVP Info był Rafał Trzaskowski. Poseł Konfederacji powiedział, że rząd po objęciu władzy "nabrał wody w usta", mimo że jej kandydat na prezydenta powtórzył tę obietnicę podczas zakończonej niedawno kampanii.

Konfederacja forsuje ten postulat, wskazując, że wpisuje się on w ogólne myślenie wolnościowo-narodowej prawicy o państwie, zakładające jedynie niewielkie obciążenia fiskalne obywateli. Przypominając, że w Polsce podatki są zbyt duże, ugrupowanie proponuje, by zmiany systemowe w tym zakresie objęły m.in. likwidację abonamentu RTV.

