Leśkiewicz uderza w Tuska i rząd: To przekracza wszelkie granice

Głos w sprawie po raz kolejny w ciągu ostatnich dni zabrał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, który w mediach społecznościowych ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska.

"Była wielka presja na Prezydenta"

"Trudno jest zrozumieć retorykę rządzących, że napisany w Polsce program SAFE bazujący na środkach pochodzących z Unii Europejskiej, obarczony warunkowością, obarczony ryzykiem kursowym i gigantycznym oprocentowaniem, miałby stanowić podstawę finansowania polskiej armii" – napisał Leśkiewicz w mediach społecznościowych. Zdaniem rzecznika prezydenta przyjęcie takiego mechanizmu finansowania byłoby sprzeczne zarówno z konstytucją, jak i interesem państwa. "To jest niezgodne z polską Konstytucją, ale przede wszystkim niezgodne z polską racją stanu" – stwierdził.

Leśkiewicz podniósł również kwestię przejrzystości całego procesu. Jak zaznaczył, szczegóły umowy dotyczącej programu SAFE nie były dotąd publicznie znane. "Zapisów umowy europejskiego SAFE nie widział żaden Polak, nie widzieli tego parlamentarzyści, natomiast była wielka presja na Prezydenta, aby podpisał tę skrajnie niekorzystną umowę" – napisał. Rzecznik powołał się także na wyliczenia ekonomistów dotyczące kosztów programu. "Z wyliczeń niezależnych ekonomistów wynika jednoznacznie, że koszty obsługi tego kredytu to drugie tyle, czyli 180 mld zł" – podkreślił.

Nawrocki: SAFE to uderzenie w polską suwerenność

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w specjalnym orędziu zawetowanie ustawy wdrażającej SAFE. Dzień później decyzja wraz z uzasadnieniem została opublikowana. W dokumencie prezydent wskazał, że proponowane rozwiązania mogą prowadzić do sytuacji, w której instytucje Unii Europejskiej współdecydowałyby o wyposażeniu polskiej armii. "Państwo, w którym podmiot zewnętrzny współdecyduje w sprawie wyposażenia jego armii (…) nie jest państwem suwerennym" – napisał prezydent piątek, w oficjalnym w uzasadnieniu swojego weta.

Rząd nie zamierza jednak rezygnować z programu. W piątek premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, po którym przyjęto uchwałę dotyczącą programu "Polska Zbrojna". Ministrowie obrony i finansów zostali upoważnieni do podpisania umowy związanej z SAFE. Zgodnie z informacją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów środki z programu mają zostać przeznaczone na zwiększenie inwestycji w obronność w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie. Pożyczka miałaby zostać zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

