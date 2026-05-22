Trump wysyła dodatkowych żołnierzy do Polski. Jest reakcja Nawrockiego

Na przestrzeni ostatnich dni w Polsce odbywały się bardzo żywiołowe dyskusje związane z opóźnieniem wysłania do Polski amerykańskiej brygady pancernej. Przypomnijmy, że według pierwotnych planów do naszego kraju miało trafić 4 tys. żołnierzy w ramach wymiany rotacyjnej. Obecna administracja USA redukuje jednak swoją obecność wojskową w Europie, czego przykładem miała być decyzja w sprawie Polski.

Jak się jednak okazało, prezydent Donald Trump zmienił zdanie w sprawie. W czwartek wieczorem polskiego czasu zamieścił na portalu Truth Social wpis, w którym przekazał do Polski przybędzie nie 4, ale 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

"W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP” – napisał.

Nawrocki dziękuje Trumpowi

Prezydent Nawrocki, dzięki któremu, według słów Trumpa, do Polski przybędzie więcej amerykańskich żołnierzy niż pierwotnie planowano, skomentował decyzję prezydenta USA.

"Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo" – napisał na swoim koncie na platformie X.

twitter

Nawrocki podziękował również Trumpowi za "przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie".

"Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" – podkreślił prezydent.

Przypomnijmy, że na początku września 2025 roku, gdy w Białym Domu z wizytą był prezydent Nawrocki, Donald Trump zapewnił, że stacjonujące nad Wisłą amerykańskie wojska zostaną, a ewentualnie ich liczba może się zwiększyć.

Czytaj też:

"Informacje o bardzo niepokojących działaniach MON". Błaszczak oczekuje pilnych wyjaśnieńCzytaj też:

Szef BBN rozmawiał z Pentagonem. Padły ważne deklaracje dla Polski