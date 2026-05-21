"Wybraliście hańbę, a wojnę i tak będziecie mieli". Dosadne słowa po decyzji Senatu

Za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej, opowiedziało się 32 senatorów. Przeciwko było 62 senatorów, zaś jeden wstrzymał się od głosu.

Senat przeciwko referendum. Ostry komentarz Dudy

Decyzję Senatu dosadnie skomentował przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

"Mieliście do wyboru hańbę albo wojnę z Brukselą. Wybraliście hańbę, a wojnę i tak będziecie mieli. Z narodem" – napisał na platformie X.

twitter

Zapis dotyczący referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej znalazł się w umowie programowej, którą Karol Nawrocki zawarł jeszcze jako kandydat na prezydenta z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność".

Prezydent Nawrocki chciał referendum w sprawie polityki klimatycznej UE

Prezydent Karol Nawrocki wnioskował o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej UE.

Informując 7 maja o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie takiego referendum, prezydent wskazał na prawo Polaków do wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji "Zielonego Ładu".

Wniosek przewiduje, że pytanie referendalne miałoby brzmieć: "Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Zgodnie z Konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały w tej sprawie wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.

Czytaj też:

"Ktoś nam próbuje ukraść nasz kraj". Wielka demonstracja w WarszawieCzytaj też:

Będzie referendum zaproponowane przez prezydenta? Senat podjął decyzję