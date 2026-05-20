"Demokracja według partii Tuska". Do struktur KO "wepchnięto" znajomego Lenza

Wirtualna Polska opisuje kulisy lokalnych rozgrywek w kujawsko-pomorskiej Koalicja Obywatelska. Chodzi o senatora Tomasz Lenz (został wykluczony z KO po aferze z wykorzystaniem koneksji do przeprowadzenia zabiegu wobec syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim) i lekarza-chirurga Lotfiego Mansoura.

W marcu odbyły się wybory do regionalnych struktur KO w Toruniu. Mansour przegrał głosowanie dot. wejścia do Rady Regionu, jednak wyniki zostały zakwestionowane i zmienione tak, aby jednak dostał mandat.

Nagła zmiana wyników

Mansour początkowo przegrał wybory do Rady Regionu KO z kandydatką z Aleksandrowa Kujawskiego, Małgorzatą Wdowczyk. Dzień później w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim pojawił się Lenz z krewnym, który miał zostać przyjęty poza kolejką na zabieg chirurgiczny. WP twierdzi, że Mansour był związany z organizacją tego leczenia i wcześniej przyjmował pacjenta w swojej przychodni: "Na podjeździe dla karetek parkuje luksusowa limuzyna. Wysiada z niej Lotfi Mansour, były konsul honorowy republiki Tunezji w Polsce. Prywatnie lekarz, współwłaściciel przychodni w Aleksandrowie Kujawskim".

Nagle, w poniedziałek po głosowaniu, lokalne władze KO ogłosiły, że kandydatura Wdowczyk była formalnie nieważna, więc jej miejsce przejmuje właśnie Mansour. Część działaczy miała protestować, ale możliwość komentowania na grupie WhatsApp została zablokowana. Wdowczyk złożyła skargę do rzecznika dyscyplinarnego KO, twierdząc, że doszło do manipulacji wynikiem wyborów.

Jadczak: Tak wygląda demokracja w KO

Mansour był dawniej honorowym konsulem Tunezji, choć – jak zaznacza WP – funkcji tej już nie pełni.

Szymon Jadczak z WP tak komentuje całą sprawę: "Demokracja według partii Donalda Tuska. 14 marca przegrywasz wybory do władz regionalnych KO. 15 marca pomagasz ważnemu politykowi KO w prywatnej sprawie jego krewnego. 16 marca wybory zostają częściowo unieważnione, twoja rywalka traci stanowisko, a ty wchodzisz do władz partii. Wszystko dzieje się w regionie Arkadiusza Myrchy i Krzysztofa Brejzy, którzy tak głośno krzyczą o rozliczaniu nieprawidłowości PiS, a nieprawidłowości u siebie jakoś nie zauważyli".

