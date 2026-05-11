Afera wokół senatora KO. Zdecydowana większość Polaków domaga się ukarania polityka

W pierwszej połowie kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że osoba z rodziny senatora KO Tomasza Lenza została bez kolejki i wymaganej dokumentacji poddana zabiegowi chirurgicznemu, co może wskazywać na funkcjonowanie nieformalnych praktyk umożliwiających uprzywilejowany dostęp do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia.

Kolejne publikacje wskazywały wprost, że chodzi o syna polityka. Do zdarzenia miało dojść 15 marca w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

W placówce odbyła się kontrola NFZ. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NFZ nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tys. zł. Na zapłacenie tej kwoty placówka otrzymała 14 dni. Kwota ta stanowi równowartość ryczałtu, jaki szpital otrzymałby za ten dzień w ramach kontraktu z NFZ.

Reporter stacji wPolsce24 zapytał o tę sprawę senatora Tomasza Lenza.

– Proszę pana, za co szpital dostał karę, zapewne dowiemy się z dokumentów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie sądzę, że dotyczy to tej sprawy i warto byłoby, żeby pan się tym zainteresował i dokładnie sprawdził, za co szpital dostał karę – stwierdził polityk KO.

Afera wokół Tomasza Lenza. Większość Polaków chce ukarania senatora KO

Wobec senatora Tomasza Lenza żadnych konsekwencji nie wyciągnęła do tej pory Koalicja Obywatelska.

W nowym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano, czy ugrupowanie Donalda Tuska powinno wyciągnąć konsekwencje wobec polityka.

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 71 proc. ankietowanych. 14,7 proc. badanych wybrało opcję "raczej tak". Oznacza to, że łącznie 85,7 proc. Polaków jest za ukaraniem polityka.

Przeciwnego zdania jest łącznie 8,2 proc. badanych ("raczej nie" – odpowiednio 4,2 proc. i "zdecydowanie nie" – 4,0 proc.).

6,1 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 8-10 maja 2026 roku metodą mieszaną CATI i CAWI (50/50 proc.), na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Czytaj też:

Głośna afera wokół senatora KO. Minister zdrowia zabrała głosCzytaj też:

Afera Lenza. Władze KO mają w końcu zająć się sprawą