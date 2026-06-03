Stawki za gaz będą ujednolicone. Nowa taryfa zatwierdzona

Zmiany ograniczą koszty dostępu do infrastruktury, uproszczą rozliczenia i mogą zwiększyć płynność rynku gazu w Polsce i regionie.

"3 czerwca 2026 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę dla usług przesyłowych Gaz-System, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Stawki opłat przesyłowych zostaną obniżone dla punktów wejścia (o 19 proc.) i wyjścia (o 14 proc.). W związku z połączeniem obszarów bilansowych krajowego systemu przesyłowego (KSP) i systemu gazociągów tranzytowych (SGT, gazociąg jamalski) nie będzie opłaty na połączeniu pomiędzy tymi gazociągami" – czytamy w komunikacie.

Koszt importu gazu z Niemiec do Polski spadnie

Oznacza to, że koszt importu gazu z Niemiec do Polski przez punkt GCP Gaz-System/ONTRAS z tytułu opłat przesyłowych ponoszonych w Polsce spadnie o 19 proc., natomiast koszt importu gazu z Niemiec do Polski przez SGT spadnie o 58 proc. Koszt przesyłu tranzytowego przez Polskę z wykorzystaniem KSP spadnie o 17 proc., natomiast z wykorzystaniem SGT i KSP – spadnie prawie o połowę (o 49 proc.).

"Nowe zasady funkcjonowania przesyłu gazu są przykładem działań, które łączą bezpieczeństwo energetyczne z budowaniem konkurencyjnej gospodarki. Niższe koszty dostępu do infrastruktury i uproszczone reguły rynku będą sprzyjać rozwojowi handlu gazem oraz zwiększaniu aktywności uczestników rynku. To ważny element wzmacniania pozycji naszego kraju jako regionalnego centrum przepływu surowców energetycznych" – powiedział wiceminister energii, pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, cytowany w komunikacie.

"Konsekwentnie rozwijaliśmy i integrowaliśmy krajową infrastrukturę przesyłową, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski i potencjał tranzytowy regionu. Dziś wykorzystujemy te możliwości, obniżając stawki przesyłowe oraz upraszczając zasady korzystania z systemu. Wprowadzone od 2027 roku zmiany zwiększą dostępność systemu, poprawią jego efektywność i wzmocnią rolę Polski jako kraju tranzytowego i punktu obrotu gazem w tej części Europy" – dodał prezes Gaz-System Sławomir Hinc.

Obecnie funkcjonują dwa oddzielne obszary bilansowania gazu ziemnego wysokometanowego: krajowy system przesyłowy i system gazociągów tranzytowych. Utworzenie w Polsce jednego obszaru bilansowania gazu ziemnego wysokometanowego znacznie uprości zasady korzystania z systemu przesyłowego oraz ujednolici stawki przesyłowe dla wszystkich punktów wejścia do kraju. Istotnym elementem zmian jest także obniżenie mnożników dla produktów dobowych i śróddziennych. W praktyce oznacza to tańszy dostęp do produktów krótkoterminowych i większą elastyczność dla uczestników rynku.

Uproszczone zasady korzystania z systemu przesyłowego

Równolegle trwają prace nad Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), która określi zasady funkcjonowania jednego obszaru bilansowania. Z punktu widzenia uczestników rynku, zmiany te uproszczą zasady korzystania z systemu przesyłowego i rozliczeń.

W przypadku przesyłu gazu z kierunku zachodniego do Polski będzie naliczana tyko jedna stawka przesyłowa (za korzystanie z punktu na granicy polsko-niemieckiej) zamiast obecnych trzech stawek (punkt wejścia Mallnow SGT + punkt wyjścia PWP SGT + punkt wejścia PWP KSP).

Proces obniżania kosztów przesyłu Gaz-System rozpoczął już w poprzedniej taryfie stosowanej na gazociągu jamalskim. W 2026 roku stawki przesyłowe za korzystanie z punktów wejścia/wyjścia na gazociągu SGT zostały obniżone o ponad 70 proc., co zwiększyło zainteresowanie tym połączeniem, poprawiło jego wykorzystanie, zarówno na potrzeby krajowe, jak i w tranzycie gazu przez Polskę, i wpłynęło na możliwość obniżenia stawek przesyłowych na 2027 rok.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

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