"To jest oczywiste". Od lipca możliwe podwyżki cen gazu
Ekonomia

Kuchenka gazowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels
Wraz z końcem czerwca przestaje być aktualna obecna taryfa opłat za gaz. Według ekspertów, Polacy muszą przygotować się na podwyżki rachunków.

Jak podaje portal money.pl, od lipca ceny gazu wzrosną. Powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie i zablokowana w jej wyniku Cieśnina Ormuz. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdza, że niepewność na rynku w sposób "oczywisty" oznacza podwyżkę rachunku dla klientów indywidualnych.

– To jest oczywiste. Jeśli produkty kupujemy drożej, w pewnym momencie będziemy je też sprzedawali [drożej – przyp. red.]. Natomiast ten okres konfliktu, który mamy, jeszcze dziś nie pozwala nam sądzić, że zwyżki cen będą szybko widoczne, a na pewno nie będą też bardzo drastyczne – stwierdziła Renata Mroczek.

Nadzieje na to, że podwyżki uda się ominąć studzi także Piotr Woźniak, prezes PGNiG w latach 2016-2020. Jak stwierdził, spodziewa się, że ceny błękitnego paliwa wzrosną. "Giełdowa huśtawka" związana z konfliktom na Bliskim Wschodzie będzie zapewne trwać aż do jego zakończenia.

Skąd Polska importuje LPG

W 2025 r. 599 tys. ton LPG sprowadzono do Polski ze Szwecji (wobec 549 tys. ton rok wcześniej), 410 tys. ton z Norwegii (174 tys. ton w 2024 r.), 331 tys. ton z USA (wobec 128 tys. ton), 301 tys. ton z Rosji (1112 tys. ton), a 193 tys. ton z Wielkiej Brytanii (110 tys. ton), wynika z raportu.

To oznacza, że udział Rosji w całkowitym imporcie spadł do 12,6 proc. z 42,7 proc. rok wcześniej, podczas gdy Szwecji wzrósł do 25,1 proc. z 21,8 proc., Norwegii wzrósł do 17,2 proc. z 6,9 proc., USA wzrósł do 13,9 proc. z 5,1 proc., a Wielkiej Brytanii wzrósł do 8,1 proc. z 4,4 proc.

Inne liczące się kierunki dostaw w 2025 r. to Niderlandy (132 tys. ton, 5,5 proc. udziału w rynku), Niemcy (97 tys. ton), Czechy (96 tys. ton) i Belgia (92 tys. ton).

Polska Organizacja Gazu Płynnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców zajmujących się zakupem, rozlewem, dystrybucją gazu płynnego oraz produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego zastosowań, której podstawowym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków oraz branży wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji.

Źródło: money.pl
