"To jest oczywiste". Od lipca możliwe podwyżki cen gazu

Jak podaje portal money.pl, od lipca ceny gazu wzrosną. Powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie i zablokowana w jej wyniku Cieśnina Ormuz. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdza, że niepewność na rynku w sposób "oczywisty" oznacza podwyżkę rachunku dla klientów indywidualnych.

– To jest oczywiste. Jeśli produkty kupujemy drożej, w pewnym momencie będziemy je też sprzedawali [drożej – przyp. red.]. Natomiast ten okres konfliktu, który mamy, jeszcze dziś nie pozwala nam sądzić, że zwyżki cen będą szybko widoczne, a na pewno nie będą też bardzo drastyczne – stwierdziła Renata Mroczek.

Nadzieje na to, że podwyżki uda się ominąć studzi także Piotr Woźniak, prezes PGNiG w latach 2016-2020. Jak stwierdził, spodziewa się, że ceny błękitnego paliwa wzrosną. "Giełdowa huśtawka" związana z konfliktom na Bliskim Wschodzie będzie zapewne trwać aż do jego zakończenia.

Skąd Polska importuje LPG

W 2025 r. 599 tys. ton LPG sprowadzono do Polski ze Szwecji (wobec 549 tys. ton rok wcześniej), 410 tys. ton z Norwegii (174 tys. ton w 2024 r.), 331 tys. ton z USA (wobec 128 tys. ton), 301 tys. ton z Rosji (1112 tys. ton), a 193 tys. ton z Wielkiej Brytanii (110 tys. ton), wynika z raportu.

To oznacza, że udział Rosji w całkowitym imporcie spadł do 12,6 proc. z 42,7 proc. rok wcześniej, podczas gdy Szwecji wzrósł do 25,1 proc. z 21,8 proc., Norwegii wzrósł do 17,2 proc. z 6,9 proc., USA wzrósł do 13,9 proc. z 5,1 proc., a Wielkiej Brytanii wzrósł do 8,1 proc. z 4,4 proc.

Inne liczące się kierunki dostaw w 2025 r. to Niderlandy (132 tys. ton, 5,5 proc. udziału w rynku), Niemcy (97 tys. ton), Czechy (96 tys. ton) i Belgia (92 tys. ton).

Polska Organizacja Gazu Płynnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców zajmujących się zakupem, rozlewem, dystrybucją gazu płynnego oraz produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego zastosowań, której podstawowym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków oraz branży wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji.

