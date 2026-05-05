Zmiany ws. rachunków za prąd. Ruch rządu

"Projekt przewiduje ułatwienia dla odbiorców energii elektrycznej oraz reformuje obszar ciepłownictwa systemowego. Zmiany wprowadzają m.in. czytelniejsze rachunki za prąd, szybszą komunikację ze sprzedawcami energii oraz wsparcie dla nowoczesnych rozwiązań w ciepłownictwie" – czytamy w komunikacie.

To oznacza nowa regulacja w praktyce

Najważniejsze rozwiązania:

– Uproszczone rachunki za prąd.

Każdy rachunek będzie zawierał krótkie, zrozumiałe podsumowanie najważniejszych informacji: ile płacimy za samą energię, ile za jej dystrybucję, jaka jest łączna kwota do zapłaty oraz do kiedy obowiązuje umowa.

– Więcej spraw załatwimy elektronicznie.

Podstawową formą kontaktu z firmami energetycznymi stanie się komunikacja elektroniczna (np. e-mail lub konto klienta online). Każdy będzie mógł też wybrać papierową formę korespondencji, co jest ważne dla osób, które nie korzystają z Internetu.

– Określony termin instalowania liczników energii elektrycznej po przyłączeniu odbiorcy do sieci.

Od momentu poinformowania przez sprzedawcę energii elektrycznej o zawartej umowie sprzedaży, operator systemu dystrybucyjnego zainstaluje licznik w ciągu 21 dni.

– Mniejsze obowiązki sprawozdawcze dla firm.

Przedsiębiorstwa energetyczne będą przekazywać mniej raportów do administracji, co ograniczy biurokrację i koszty.

– Wsparcie dla nowoczesnego ciepłownictwa.

Projekt wprowadza m.in. definicję magazynu ciepła lub chłodu (czyli instalacji, które pozwalają przechowywać energię cieplną na później) oraz upraszcza zasady obliczania zwrotu z inwestycji w taryfach dla ciepła systemowego.

Wspierany będzie rozwój technologii kotłów elektrycznych poprzez określenie warunków, w których ciepło z tych jednostek może być zaliczone, jako pochodzące z odnawialnych źródeł energii.

Wspierana będzie także kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła – rozwiązanie bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Nowe przepisy zakładają również zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf oraz uzyskiwania koncesji na wytwarzania ciepła dla odbiorców przemysłowych.

Co z zapasami gazu ziemnego?

Ponadto, możliwe będzie uwzględnianie w kosztach wytwarzania ciepła wartości 30 proc. dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązanie przełoży się na zwiększenie kapitału na inwestycje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

– Większa stabilność systemu energetycznego.

Przewidziano rozwiązania umożliwiające utrzymanie zapasów gazu ziemnego na odpowiednim poziomie, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, wymieniono w materiale.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania dotyczące podsumowania rachunku i korespondencji elektronicznej zaczną obowiązywać od 30 czerwca 2027 roku.

