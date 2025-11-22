Rachunki za prąd w 2026 roku. Złe wieści dla Polaków

W 2026 roku wzrosną opłaty powiązane z produkcją i dystrybuują prądu elektrycznego. Chodzi o opłatę mocową i opłatę OZE. Tymczasem 14 listopada rząd podjął decyzję, która jeszcze bardziej podniesie ceny rachunków za prąd. W przyjętym tego dnia projekcie rozporządzenia zwiększona została stawka opłaty kogeneracyjnej. Ma ona wzrosnąć do do 4,36 zł / MWh netto. Przypomnimy, że obecnie wynosi ona 3 zł za MWh.

Jak wskazuje portal Interia Bizens, opłata kogeneracyjna służy do finansowania mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. To równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej przy użyciu jednego paliwa.

Z kolei, jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, opłata mocowa to jedna z pozycji widocznych na rachunkach za energię elektryczną od 2021 r., w konsekwencji przyjętej w 2017 r. ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci. Głównym uzasadnieniem wprowadzenia tej opłaty była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Jak podał na początku listopada URE, od nowego roku opłata mocowa wzrośnie aż o 50 proc.

Z kolei opłata OZE jest pobierana w celu wsparcia finansowego dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2025 r. opłata ta wynosiła 3,50 zł za MWh. Od 1 stycznia będzie to ponad dwa razy więcej, bo 7,30 zł za MWh (netto).

Koniec z mrożeniem cen energii

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk poinformował 24 czerwca, że rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych do końca tego roku.

Jednak pod koniec października minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że rząd nie będzie więcej przedłużał mechanizmu mrożenia cen, ponieważ oznacza to zwiększone wydatki budżetowe. Tym samym od nowego roku rachunki Polaków za energię elektryczną wzrosną.

