Władze wezwały obywateli do wyjazdu z Iranu. "Opuścić jak najszybciej"

Władze Australii w środę zaapelowały do obywateli tego państwa o opuszczenie Iranu tak szybko, jak to możliwe. Agencja prasowa Anadolu podała, że powodem są masowe protesty przeciwko władzy ajatollahów.

Australia wzywa do wyjazdu z Iranu

"Nie podróżujcie do Iranu. Jeśli jesteście w Iranie, powinniście opuścić go jak najszybciej" – oświadczył tamtejszy rząd, wskazując na "trwające gwałtowne protesty w całym kraju, które mogą się jeszcze bardziej zaostrzyć" w sposób nagły.

Władze w Canberry zaapelowały również do Australijczyków, aby unikali dużych zgromadzeń publicznych, demonstracji i protestów oraz stosowali się do zaleceń lokalnych władz. "Obywatele Australii, w tym osoby posiadające podwójne obywatelstwo, są w dużym stopniu narażeni na zatrzymanie" – czytamy w komunikacie.

"Sytuacja bezpieczeństwa jest niestabilna. Jeśli pozostaniesz w Iranie pomimo naszych zaleceń, jesteś odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo" – dodano, informując, że działalność ambasady Australii została zawieszona.

Indie ostrzegają obywateli

Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii odradziło swoim obywatelom podróżowanie do Iranu.

"W związku z ostatnimi wydarzeniami obywatelom Indii zaleca się, aby do odwołania unikali zbędnych podróży do Iranu" – podano w oświadczeniu, wzywając obywateli Indii przebywających obecnie w Iranie do "zachowania należytej ostrożności, unikania terenów protestów lub demonstracji oraz uważnego śledzenia wiadomości".

