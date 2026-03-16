KO nie poprze własnego postulatu? Konfederacja: Nasz projekt jest tożsamy

Po zdumiewającej sytuacji w programie "Kłamstwo nie przejdzie" posłowie Konfederacji ponawiają wezwanie do likwidacji TVP Info. W sejmowej "zamrażalce" wciąż leży zgłoszony w czerwcu ub. roku projekt ugrupowania w tym zakresie.

Konfederacja: Zlikwidować TVP Info

Na poniedziałkowej konferencji prasowej do odmrożenia projektu wzywali marszałka Sejmu wiceprzewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Witold Tumanowicz, Krzysztof Rzońca i rzecznik prasowy Wojciech Machulski. To właśnie jego opinia była "fact-checkingowana" przez występującą w roli ekspert politolog prof. Renatą Mieńkowską-Norkiene w programie TVP Info.

– Ostatnie programy i pseudoeksperci ze swoimi bełkotliwymi opiniami, którzy nie odróżniają opinii od faktów, pokazują, że dziś w TVP Info nie ma informacji, jest tylko rządowa propaganda. Dlatego przypominamy: od czerwca zeszłego roku w Sejmie mrożony jest nasz projekt ustawy (druk 1488) o likwidacji TVP Info. Obecna władza nie chce go procedować, bo traktuje tę stację jak swoją tubę propagandową – powiedział Tumanowicz. – Apelujemy: przestańcie mrozić projekt i rozpocznijcie prace w Sejmie – powiedział Tumanowicz, dodając, że poziom manipulacji w TVP info jest "żenujący".

Postulat Koalicji Obywatelskiej

Rzońca podkreślił, że Konfederacja absolutnie nie zgadza się na to, żeby Polacy byli zmuszani do wydawania ciężko zarobionych pieniędzy na rządową tubę propagandową, która – zdaniem Konfederacji – nie ma nic wspólnego z telewizją informacyjną.

Polityk przypomniał, że mowa przecież o postulacie zgłaszanym przez Koalicję Obywatelską. – Projekt, który zgłosiliśmy w Sejmie, jest tożsamy z projektem zgłoszonym przez Platformę Obywatelską – jego twarzą był Rafał Trzaskowski – właśnie jako projekt obywatelski. Zgłaszamy projekt tożsamy. Mówimy sprawdzam koalicji rządowej, która wielokrotnie mówiła, że chce zlikwidować TVP Info, a jak doszła do władzy, to nie zrobiła nic, żeby to zrobić – powiedział. Jak dodał, wobec tego powinna się w Sejmie znaleźć większość, żeby taki projekt procedować i przyjąć.

Rzońca przypomniał, że Donald Tusk obiecywał "miliardy" zamiast na "propagandę" to na onkologię. – Dalej jednak wydajemy miliardy złotych na propagandę rządową i chcielibyśmy, żeby to się wreszcie skończyło – zaapelował.

Czytaj też:

"Ja kłamię?! Pani sobie żartuje?!". Kuriozalne sceny w programie TVP InfoCzytaj też:

"Ekspertka" TVP "fact-checkingowała" opinię? Fala komentarzy