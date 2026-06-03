Szokująca decyzja Zełenskiego. Wicepremier zapowiada interwencję u Ukraińców

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił we wtorek wieczorem w TVP Info, że dyskusja na temat możliwego odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu "nie przyniesie skutku". – Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był – dodał.

Jednostka imienia "Bohaterów UPA". Kosiniak-Kamysz zapowiada rozmowę

Szef MON przekazał, że prawdopodobnie w środę lub w czwartek będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fedorowem m.in. na temat nadania jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". – To nie będzie jedyny temat rozmowy, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny – podkreślił.

Przekazał ponadto, że we wtorek rozmawiał na ten temat z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem.

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że decyzja ukraińskich władz w sprawie imienia jednostki będzie "rodzić skrajne emocje antyukraińskie".

Zaznaczył, że ta sprawa będzie "niedobra dla naszych relacji w przyszłości". – Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona – apelował.

Szokująca decyzja Zełenskiego. Zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego?

W ubiegłą środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

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