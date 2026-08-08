Szczepionka mRNA na grypę zatwierdzona do użytku

Wcześniej Komisja Europejska zatwierdziła do użycia w Unii Europejskiej szczepionkę skojarzoną przeciwko grypie sezonowej oraz COVID-19, także w technologii mRNA.

mFLUSIVA w formule mRNA dla osób powyżej 50 roku życia

Szczepionka mRNA przeciwko grypie sezonowej (o nazwie mFLUSIVA koncernu Moderna została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych do użycia u osób w wieku co najmniej 50 lat.

Jak pisze Polska Agencja Prasowa, badania kliniczne, które przeprowadzono w sezonie 2024/2025 na grupie ponad 40 tys. osób, miały wykazać, że jest ona o 27 proc. bardziej skuteczna w ochronie przed wirusem grypy od Fluarix – czteroskładnikowej tradycyjnej szczepionce przeciwko grypie.

Według badań, na które powołuje się PAP działania niepożądane szczepionki mRNA przeciwko grypie są podobne jak w przypadku tradycyjnego preparatu. Zwykle są to przede wszystkim ból w miejscu ukłucia, a także zmęczenie, bóle głowy, mięśni i stawów oraz gorączka, nudności i wymioty. Jakie są dalekosiężne ewentualne niebezpieczeństwa nie wiadomo, skoro badania były w rok i dwa lata temu.

Szczepionka przeciwko grypie sezonowej

PAP pisze, że szczepionka mRNA ma tę zaletę, że może być wytwarzana i wprowadzana na rynek szybciej – a konkretnie przed rozpoczęciem sezonu grypowego. Ma to mieć znaczenie, ponieważ w niektórych państwach, głównie w USA, brakuje szczepionek, szczególnie na początku sezonu grypowego.

Szczepionki mRNA są powszechnie stosowane od rozpoczęcia ogłoszonej pandemii COVID-19. Koncern Moderna opracował wówczas pierwszą w USA szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tej technologii. Szybko ruszyły też prace na kolejnymi tego typu preparatami przeciwko innym zakażeniom. W czerwcu 2025 r. Agencja Żywności i Leków zatwierdziła szczepionkę mRNA tego samego producenta przeciwko wirusowi RS (mResvia mRNA-1345).

Pfizer, Moderna i inni prowadzą dalsze badania

Nad preparatami mRNA przeciwko grypie zaawansowane badania kliniczne prowadzą także inne koncerny farmaceutyczne. W trzecim etapie testów jest szczepionka kolejnej firmy amerykańskiej Pfizer, o czym w listopadzie 2025 r. informował "New England Journal of Medicine". Badania na osobach dorosłych w wieku 18-64 lat miały wykazać, że również jest ona bardziej skuteczna niż czterowalentna tradycyjna szczepionka przeciwko grypie, choć nieco częściej wywołuje odczyny poszczepienne.

Kontynuowane są również badania nad szczepionkami skojarzonymi przeciwko grypie sezonowej oraz COVID-19 wytwarzaną w technologii mRNA. Pierwszy taki preparat o nazwie mCombriax do użycia w Unii Europejskiej u osób w wieku co najmniej 50 lat zatwierdziła w kwietniu 2026 r. Komisja Europejska. Jego producentem jest Moderna. Firma zapowiedziała, że szczepionka ta będzie dostępne na naszym kontynencie w najbliższym sezonie grypowym 2026/2027.

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