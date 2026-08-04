Rosjanie nie odpuszczają. Polska po raz kolejny przechwyciła rosyjski samolot

We wtorek przed południem dyżurna para samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M, który znajdował się 56 kilometrów na północny zachód od Koszalina.

O zdarzeniu poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej 56 kilometrów na północny zachód od Koszalina – przekazał szef MON. – Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony Sojuszu – dodał.

Kolejny incydent w ciągu kilku dni

To kolejne przechwycenie rosyjskiej maszyny nad Bałtykiem w ostatnich dniach. W poniedziałek przed południem polskie samoloty przechwyciły rosyjskiego Iła-20 około 60 kilometrów na północny zachód od Łeby. Jak informował wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz, maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. – Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i z wyłączonym transponderem – komentował minister Kosiniak-Kamysz.

31 lipca para dyżurna polskich F-16 również przechwyciła rosyjskiego Iła-20. Do zdarzenia doszło około 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu. W tym przypadku także nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej

MON: Rosja sprawdza gotowość NATO

Po wtorkowym incydencie minister obrony narodowej ponownie odniósł się do działań rosyjskiego lotnictwa w pobliżu granic państw Sojuszu. – Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony Sojuszu – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister zapewnił również, że Siły Zbrojne RP monitorują sytuację i pozostają w stałej współpracy z sojusznikami z NATO.

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