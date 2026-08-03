Zełenski chce spotkać się z Putinem. Padła konkretna oferta

Podolak poinformował w rozmowie z "Deutsche Welle", że Ukraina przedstawiła Rosji kilka wariantów ograniczenia działań wojennych. – Oferujemy wszelkie formaty: zawieszenie broni w przestrzeni powietrznej i zawieszenie broni w sektorze energetycznym. Można tam znaleźć całą gamę formatów. Dodatkowo proponuje się zamrożenie wojny na linii frontu, aby móc kontynuować trudne negocjacje – powiedział doradca.

Zełenski gotowy na rozmowy

Mychajło Podolak podkreślił, że Wołodymyr Zełenski jest gotowy do bezpośrednich rozmów z rosyjskim przywódcą. – Prezydent Ukrainy wielokrotnie powtarzał, że jest gotowy na osobiste spotkanie w celu omówienia złożonych kwestii. Stany Zjednoczone w pełni to popierają – zaznaczył.

Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy dodał jednak, że jego zdaniem Rosja nie jest obecnie gotowa do negocjacji. – Putin jest skupiony na jednej idei, a w jego wyobraźni wyrósł już wokół niej cały świat. Praktycznie niemożliwe jest wyciągnięcie go stamtąd bez terapii farmakologicznej. Niestety. Złożymy wszelkie propozycje. Stany Zjednoczone złożą wszelkie propozycje. Ale dopóki kryzys w Rosji nie narasta przez ataki na Wildberries, rafinerie, niedobory paliwa, produktów, straty biznesowe, znaczące dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, nic się nie wydarzy – stwierdził Podolak.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem Ukrainy jest doprowadzenie do rozpoczęcia rzeczywistych negocjacji przed nadejściem zimy. Na początku sierpnia zakończy się także ogłoszona przez Zełenskiego w czerwcu 40-dniowa operacja, której celem było wywarcie presji na Rosję poprzez ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Deklaracja Ławrowa

Pod koniec lipca szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow poinformował, że Moskwa jest gotowa do dyplomatycznego zakończenia konfliktu na Ukrainie. Deklaracja padła podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w Manili, gdzie odbywała się konferencja państw ASEAN. Jak podała agencja Tass, Ławrow zadeklarował gotowość do rozwiązania konfliktu i zobowiązanie do "przestrzegania porozumień zawartych w Anchorage".

Jednocześnie Bloomberg informował wówczas, powołując się na źródła zbliżone do Kremla, że Rosja jest gotowa wrócić do negocjacji dopiero po osiągnięciu celu, jakim jest przejęcie pełnej kontroli nad obwodem donieckim. Jednocześnie rosyjskie ministerstwo obrony miało zapewnić Władimira Putina, że przejęcie regionu jest możliwe do końca roku.

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