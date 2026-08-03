Kto zostanie nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce? W grze dwa nazwiska

Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce rozpatrywana jest Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenckiej oraz obecny wiceszef MSZ Ołeksandr Miszczenko – informuje PAP, powołując się na swoje źródła.

Ambasador Ukrainy w Polsce zostanie nowym wiceszefem MSZ

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar kończy misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Ma zostać wiceszefem MSZ.

Również Ambasador Ukrainy w Republice Czeskiej Wasyl Zwarycz kończy misję w Pradze. Także ma zostać wiceszefem MSZ.

"Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie w poniedziałek" – przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Wasyl Bondar pełnił wcześniej funkcję ambasadora Ukrainy w Turcji. W latach 2017-2021 był już wiceszefem MSZ Ukrainy.

Wasyl Zwarycz wcześniej był ambasadorem Ukrainy w Polsce (w latach 2022-2024).

Sybiha: Przygotowujemy się do nowego sezonu politycznego

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, napisał na platformie X, że "ukraińska dyplomacja to dyplomacja siły". "Dyplomacja na czele. Dyplomacja, która nigdy nie stoi z boku" – dodał.

"Przygotowujemy się do nowego sezonu politycznego. Grupujemy międzynarodowe wsparcie, aby wzmocnić odporność i przetrwać zimę, wzmacniamy obronę przeciwlotniczą oraz eskalujemy presję na agresora" – napisał.

Andrij Sybiha podkreślił, że "każdy ambasador i stały przedstawiciel musi być silnym głosem Ukrainy we wszystkich stolicach i siedzibach".

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