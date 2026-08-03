"Poseł o wyjątkowo nienachalnym intelekcie". Zanndberg uderza w polityka koalicji

Partia Razem napisała na platformie X 1 sierpnia, że "uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu społecznego".

"Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i kontroli nad gospodarką. Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego" – czytamy.

Ćwik krytykuje wpis Partii Razem

Na wpis ugrupowania zareagował Sławomir Ćwik, poseł klubu parlamentarnego Centrum.

"Myślałem, że to już tylko na kartach historii i może jeszcze na Kubie i w Korei Północnej ale wtedy wjeżdża na pełnej partia, która zawsze jest osobno… PS I będzie się zasłaniać w komentarzach, że to wyrwany z kontekstu wycinek Testamentu Polski Walczącej…" – napisał.

Dorota Spyrka z Partii Razem, odpowiadając na wpis Sławomira Ćwika, napisała "nawet niespecjalnie wyrwany". "Co się Panu konkretnie nie podoba w sprawiedliwości społecznej?" – zapytała.

Sławomir Ćwik, odpowiadając na pytanie Doroty Spyrki, napisał, że "ta w wersji partii Razem już była przez kilkadziesiąt lat… kosztowała życie ok. 100 milionów ludzi...". "Do tej z art 2 Konstytucji nic nie mam – ale ona nie określa uczciwych ludzi »pasożytami«…" – dodał.

Zandberg krytykuje Ćwika. "Poseł o wyjątkowo nienachalnym intelekcie"

Na wpis posła klubu Centrum zareagował Adrian Zandberg.

"Według pana Ćwika, posła o wyjątkowo nienachalnym intelekcie, Razem – założone w 2015 roku – to dosłownie PRL" – napisał na platformie X.

Adrian Zandberg dodał, że Sławomir Ćwik "chyba jeszcze się nie zorientował, że jest w koalicji rządowej ze starymi PZPR-owcami".

Sławomir Ćwik, odpowiadając Adrianowi Zandbergowi, napisał, że "możesz próbować mnie obrażać ale to świadczy tylko o Tobie i jednak w przeciwieństwie do Ciebie studia prawnicze dałem radę skończyć". "Od 11 lat jesteś zawodowym politykiem i co dokonałeś? Co zmieniłeś? W 2015 Twoim największym sukcesem było rozbicie głosów Lewicy dzięki czemu PiS samodzielnie rządził. Pewnie byłeś zadowolony bo w wielu aspektach macie takie samo podejście" – dodał.

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