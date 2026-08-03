Ambasador Ukrainy wraca do Kijowa. Kończy misję w Polsce

Również Ambasador Ukrainy w Republice Czeskiej Wasyl Zwarycz kończy misję w Pradze. Także ma zostać wiceszefem MSZ.

"Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie w poniedziałek" – przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Wasyl Bodnar i Wasyl Zwarycz wracają do Kijowa. Zostaną wiceszefami MSZ

Wasyl Bondar pełnił wcześniej funkcję ambasadora Ukrainy w Turcji. W latach 2017-2021 był już wiceszefem MSZ Ukrainy.

Wasyl Zwarycz wcześniej był ambasadorem Ukrainy w Polsce (w latach 2022-2024).

Szef MSZ Ukrainy: Ukraińska dyplomacja to dyplomacja siły

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, napisał na platformie X, że "ukraińska dyplomacja to dyplomacja siły". "Dyplomacja na czele. Dyplomacja, która nigdy nie stoi z boku" – dodał.

Podkreślił, że "jesteśmy wdzięczni prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za jego przywództwo i kluczową rolę w zapewnieniu najważniejszych decyzji".

"Przygotowujemy się do nowego sezonu politycznego. Grupujemy międzynarodowe wsparcie, aby wzmocnić odporność i przetrwać zimę, wzmacniamy obronę przeciwlotniczą oraz eskalujemy presję na agresora" – napisał.

Andrij Sybiha podkreślił, że "każdy ambasador i stały przedstawiciel musi być silnym głosem Ukrainy we wszystkich stolicach i siedzibach".

"Dyplomacja musi być zakorzeniona i konkretna. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy agendę tego spotkania w obwodzie czernihowskim. Dopóki wojna trwa, żaden wysiłek dyplomatyczny nie może być uznany za wystarczający. Dlatego pracujemy nad głównym celem: przywróceniem pokoju i wzmocnieniem przywództwa Ukrainy" – zakończył swój wpis szef MSZ Ukrainy.

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