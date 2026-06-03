Większość Polaków pozytywnie ocenia ten ruch Nawrockiego. Nowy sondaż

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ", elitarnej jednostce ukraińskiej armii, imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował prezydent Nawrocki.

W skład kapituły Orderu Orła Białego wchodzi sześć osób. Przewodniczącym jest głowa państwa jako Wielki Mistrz, a zasiada w niej pięcioro odznaczonych orderem: kanclerz Michał Kleiber, sekretarz Zofia Romaszewska, a także Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wildstein.

– Kapituła jest organem doradczym, będziemy dyskutować na ten temat, przedstawimy wszystkie argumenty, zobaczymy, czy są jakieś argumenty przeciw. Myślę, że pan prezydent będzie trzymał się swojego stanowiska – mówił Wirtualnej Polsce prof. Michał Kleiber.

Sondaż. Polacy popierają ruch Nawrockiego

Choć przedstawiciele rządu krytycznie oceniają decyzję Zełenskiego, to od początku podchodzą z dystansem do propozycji odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Tymczasem, jak pokazuje sondaż SW Research dla "Wprost", większość Polaków popiera ruch prezydenta Karola Nawrockiego.

Aż 52,3 proc. respondentów chce odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. 22,4 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania. Natomiast 25,3 proc. badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.

Największe poparcie dla pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego występuje wśród: mężczyzn (58,7 proc.), respondentów w wieku 35-49 lat (60,8 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (56,1 proc.) oraz z miast do 20 tys. mieszkańców (58,8 proc.).

Z kolei przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiadają się najczęściej: kobiety (22,6 proc.), ankietowani powyżej 50. roku życia (27,6 proc.), z wykształceniem wyższym (27,3 proc.) i z miast z liczbą ludności w przedziale 20-99 tys. (30,4 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 czerwca 2026 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 837 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

Odebranie orderu Zełenskiemu. Kontrasygnata premiera

Przypomnijmy, że szef rządu musi złożyć kontrasygnatę (podpis) pod postanowieniem głowy państwa o odebraniu Orderu Orła Białego. Wymóg ten wynika wprost z art. 144 ust. 3 pkt 16 Konstytucji RP.

– Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której premier Donald Tusk będzie to blokował, z szacunku do tych 100-kilkudziesięciu tysięcy Polaków pomordowanych i do ich rodzin. Pan Donald Tusk musi mieć elementarne wyczucie w tej sprawie. Mam nadzieję, że nie będzie stawał po stronie tak zwanych bohaterów z UPA, tylko stanie po stronie polskich ofiar, będzie stał po stronie polskiej wrażliwości – skomentował w Polsat News szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

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