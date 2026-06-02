"Pokazuje, że niby jest twardy". Kierwiński uderza w Nawrockiego

W kraju wciąż trwa dyskusja o możliwości odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, nadanego mu przez Andrzeja Dudę w 2023 roku. Możliwość taką zasugerował prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, prezydent zachował się "niewłaściwie", choć jak sam przyznał ukraiński przywódca zrobił "rzecz nieakceptowalną".

– Jest czymś niewłaściwym, gdy prezydent Polski bez zastanowienia się nad tym, bez jakiejś pogłębionej analizy, wychodzi z Pałacu Prezydenckiego na jakiś rodzaj spaceru, ustawki medialnej i pokazuje, że niby jest twardy (...) Powinniśmy dochodzić prawdy historycznej i mamy prawo nazywać to, co zrobił Wołodymyr Zełenski, rzeczą nieakceptowalną. Natomiast jest też coś takiego, jak chłodna ocena sytuacji geopolitycznej – stwierdził.

Kierwiński powiedział, że ze strony MSW miała miejsce "twarda reakcja" na decyzję Zełenskiego. Dodał, że oczekuje również "ostrych, twardych słów i od strony pana prezydenta i od strony wszystkich polskich polityków". Szef MSWiA skrytykował również poprzedni rząd za to, że "miał okazję być twardy, żeby walczyć o ekshumację na Wołyniu", ale "jakoś im średnio to wychodziło, dopiero ten rząd przyspieszył tę kwestię".

"Policzek" dla Ukrainy?

Mirosław Skórka, szef Związku Ukraińców w Polsce, twierdzi, że strona Ukraińska potraktuje odebranie orderu jako policzek. – Dla Ukraińców w tej chwili kluczową sprawą jest walka z Rosją. Żołnierze UPA, którzy walczyli już po rzezi wołyńskiej (...), dokonywali aktów sabotażu, wysadzali sowieckie mosty, wysadzali sowieckich generałów, są dla ukraińskich służb specjalnych wzorem. To są bohaterowie, których oni chcą naśladować – przekonywał.

Podkreślił, że Związek Ukraińców w Polsce nie popiera decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego zdaniem, byłoby to podjęcie niewspółmiernych środków do tego, co zrobił prezydent Ukrainy.

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