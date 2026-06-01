Przydacz: Tusk stoi po stronie usprawiedliwiania gloryfikacji bandytów z UPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ", jednej z elitarnych jednostek ukraińskiej armii, imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował w piątek (29 maja) prezydent Nawrocki.

"Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno!" – skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Przydacz: Dziwię się Tuskowi

W poniedziałkowym programie "Graffiti" na antenie Polsat News Marcin Przydacz przyznał, że zaskoczyła go reakcja premiera Tuska na decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Dziwię się, bo większość Polaków naprawdę jest oburzona tym, co robi Zełenski – skomentował szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Przypomnijmy, że szef rządu musi złożyć kontrasygnatę (podpis) pod postanowieniem głowy państwa o odebraniu Orderu Orła Białego. Wymóg ten wynika wprost z art. 144 ust. 3 pkt 16 Konstytucji RP. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której premier Donald Tusk będzie to blokował, z szacunku do tych 100-kilkudziesięciu tysięcy Polaków pomordowanych i do ich rodzin. Pan Donald Tusk musi mieć elementarne wyczucie w tej sprawie. Mam nadzieję, że nie będzie stawał po stronie tak zwanych bohaterów z UPA, tylko stanie po stronie polskich ofiar, będzie stał po stronie polskiej wrażliwości – powiedział Przydacz.

Według prezydenckiego ministra, "najlepszym krokiem" byłoby teraz "odmrożenie" w Sejmie ustawy przygotowanej przez Karola Nawrockiego, dotyczącej zakazu gloryfikacji banderyzmu. – Nie możemy zamykać oczu na to, co robi Ukraina w kontekście promocji bandytów z UPA. Karol Nawrocki stoi po stronie ofiar i polskiej pamięci, Donald Tusk stoi po stronie usprawiedliwiania gloryfikacji bandytów z UPA – stwierdził.

