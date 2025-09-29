Zakaz banderyzmu w Polsce. Prezydent skierował do Sejmu projekty ustaw

Do Sejmu wpłynął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny.

Celem projektu jest "przeciwdziałanie rozpowszechnianiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu" – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ponadto, projektowana ustawa zakłada podwyższenie ustawowego zakresu kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie tego innym osobom.

800 plus tylko dla pracujących Ukraińców. Prezydent chce też zakazu banderyzmu

KPRP podała w komunikacie, że te rozwiązania znajdowały się w poprzednim prezydenckim projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. "Prezydent nie zgodził się na jej podpisanie, wskazując, że 800 plus powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy. I złożył własny projekt zmian w przepisach" – czytamy.

"Rząd przepisy poprawił, ograniczając świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy nie podejmują pracy w Polsce. Nie uwzględniono jednak pozostałych propozycji prezydenta – dotyczących karania za szerzenie banderyzmu oraz wydłużenia procesu przyznawania polskiego obywatelstwa" – napisano.

Nawrocki podpisał nowelizację, natomiast – jak podkreślał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki – przyjęte rozwiązania nie są idealne i budzą wiele zastrzeżeń. – Gdyby przeszedł projekt prezydencki (...) mielibyśmy rozwiązania dalej idące – mówił, dodając, że znajdowały się w nim zapisy dotyczące wydłużenia okresu ubiegania się o obywatelstwo polskie przez obcokrajowców czy surowsze kary za szerzenie banderyzmu na terytorium Polski.

"Dlatego te rozwiązania znalazły się w najnowszych inicjatywach legislacyjnych prezydenta RP" – podkreśliła KPRP.

Nadanie polskiego obywatelstwa. Projekt Nawrockiego wydłuża proces

Nawrocki skierował do Sejmu również projekt zmiany ustawy o obywatelstwie polskim, który przewiduje "wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, z 3 do 10 lat".

