Polacy coraz częściej otrzymują fałszywe wiadomości SMS

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Bank przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Wynika z niego, że zagrożenie cyberprzestępstwami jest dosyć częste.

Polacy otrzymują podejrzane wiadomości

Jak wynika z badań, 29 proc. respondentów przyznało, że w przeszłości otrzymało podejrzaną wiadomość SMS, która miała wyłudzić od nich dane bądź pieniądze. 35 proc. ankietowanych nigdy nie spotkało się z taką sytuacją.

Raport pokazał także, że 22 proc. badanych miało do czynienia z phishingiem (e-mail podszywającym się np. pod bank, firmę kurierską czy znajomego), 18 proc. odebrało telefon, w którym ktoś podszywał się pod członka rodziny, a 18 proc. Polaków otrzymało spreparowaną wiadomość poprzez komunikator (np. Messenger).

16 proc. ankietowanych przyznało, że próba oszustka okazała się skuteczna i stracili przez to pieniądze.

Warto zastrzec numer PESEL

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, od początku do połowu obecnego roku liczba osób z aktywnie zastrzeżonym numerem PESEL wzrosła o ponad milion, osiągając już 6,5 miliona. To wyraźny sygnał, że Polacy coraz poważniej traktują kwestie bezpieczeństwa swoich danych osobowych i chcą skutecznie chronić się przed kradzieżą tożsamości oraz różnego rodzaju oszustwami.

– Zastrzeżenie numeru PESEL zajmuje tylko kilka chwil, a może nas skutecznie ochronić przed skutkami kradzieży danych osobowych – podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

MC przypomina, że zastrzeżenie numeru PESEL to bezpłatna i szybka usługa dostępna w aplikacji mObywatel lub na portalu internetowym mobywatel.gov.pl. Można ją również zrealizować osobiście, składając wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Każdy, kto chce chronić swoje dane, może z niej skorzystać.

Czytaj też:

ZUS apeluje do seniorów. Przez nieuwagę mogą stracić wszystkie oszczędnościCzytaj też:

Ten bank alarmuje ws. oszustów. Komunikat do wszystkich klientów