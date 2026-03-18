"Wszyscy tam byli schlani". Skandal wokół rautu z udziałem Krajewskiego

Wśród gości imprezy towarzyszącej kieleckim Targom Rolniczym "Agrotech", oprócz przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na czele z ministrem Stefanem Krajewskim, byli także m.in. ambasador Ugandy, przedstawiciel resortu rolnictwa Ghany oraz reprezentanci instytucji współpracujących z Polską przy projektach gospodarczych. To właśnie wobec tych osób – według relacji przywoływanych przez wPolsce24 za TV Republika – miały paść obraźliwe i rasistowskie komentarze ze strony polskiej delegacji.

Rasistowskie okrzyki i morze alkoholu

Jak opisują świadkowie przywoływani przez media, incydent miał miejsce przy jednym ze stolików, gdzie przebywało kilkanaście osób z otoczenia ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W momencie, gdy do sali wprowadzano zagranicznych gości, miały pojawić się pierwsze okrzyki – w tym "dzika Afryka". Na tym, według relacji przytaczanej przez portal, się nie skończyło. Świadkowie mówią o kolejnych, bardziej dosadnych określeniach o charakterze rasistowskim, które padały w obecności dyplomatów. Osoby przy stoliku miały nie reagować na próby uciszania, a część uczestników – jak wynika z relacji – była wyraźnie rozbawiona sytuacją.

WPolsce24, powołując się na TV Republika, zwraca też uwagę na atmosferę samego wydarzenia. Raut miał mieć nieformalny charakter, a alkohol był powszechnie dostępny. Jeden ze świadków relacjonował, że "tam wszyscy byli schlani". Z relacji wynika również, że minister Stefan Krajewski nie był autorem wypowiedzi, ale według świadków nie miał też reagować na zachowanie osób ze swojego otoczenia.

"Z całą stanowczością dementujemy"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowanie zaprzecza tym doniesieniom. W oświadczeniu opublikowanym w środę, po kilku dniach od wydarzenia, w serwisie X napisano:

"Z całą stanowczością dementujemy kłamliwe informacje pojawiające się w mediach jakoby osoby z otoczenia ministra Stefana Krajewskiego zachowywały się niegodnie i w sposób rasistowski w stosunku do delegacji z innych krajów na targach #AGROTECH w Kielcach. Takie sytuacje nie miały miejsca a rozpowszechnianie kłamliwych informacji spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią Ministra. Dodatkowo sugestie jakoby Minister był pod wpływem alkoholu są nietrafione, ponieważ Stefan Krajewski nie używa alkoholu w pracy, a w czasie wielkiego postu również w czasie wolnym".

Resort podkreśla, że zarówno minister, jak i jego współpracownicy nie dopuścili się żadnych niestosownych zachowań i zapowiada działania prawne wobec osób rozpowszechniających – jak wskazano – nieprawdziwe informacje.

