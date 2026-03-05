Miał być przełom dla rolników. Rząd rezygnuje z przejęcia sklepów Carrefour

Jak poinformował wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, taka transakcja nie jest atrakcyjną okazją biznesową i nie wpisuje się w kierunek rozwoju państwowej spółki.

KGS: Carrefour nie pasuje do strategii

Decyzja pojawia się w momencie przygotowywania nowej strategii KGS, która ma zostać ogłoszona najpóźniej w kwietniu. Zakłada ona "odchudzenie" holdingu i skoncentrowanie działalności na obszarach bezpośrednio związanych z polskim rolnictwem i przetwarzaniem żywności.

Według wiceministra aktywów państwowych zakup sieci handlowej nie dawałby gwarancji zwiększenia udziału polskich rolników w łańcuchu dostaw ani lepszego wykorzystania krajowego potencjału produkcji rolnej. – Carrefour nie jest okazją biznesową. Pieniądze będziemy wydawać tylko mądrze – podkreślił Grzegorz Wrona.

Rząd nie planuje także wprowadzenia Krajowej Grupy Spożywczej na giełdę. Najpierw spółka ma uporządkować swoją strukturę i skoncentrować się na kluczowych segmentach rynku rolno-spożywczego.

Polska Sieć Sklepów

Jeszcze w grudniu 2025 roku pomysł przejęcia aktywów Carrefoura był jednak promowany przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponował, aby na bazie sklepów francuskiej sieci stworzyć tzw. Polską Sieć Sklepów. Resort argumentował, że przejęcie sieci handlowej mogłoby wzmocnić pozycję krajowych producentów i skrócić łańcuchy dostaw między rolnikami a konsumentami.

Krajewski przekonywał w rozmowie z RMF FM, że inwestycja w handel spożywczy powinna być traktowana podobnie jak wydatki na bezpieczeństwo militarne czy energetyczne. W jego ocenie państwo powinno również inwestować w bezpieczeństwo żywnościowe. Minister wskazywał, że wielu rolników zgłaszało problem ze sprzedażą swoich produktów i brak silnej krajowej sieci handlowej, która dawałaby im większy wpływ na ceny i dystrybucję.

Krajewski zapewniał też, że ewentualna Polska Sieć Sklepów nie byłaby projektem politycznym.

