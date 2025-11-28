Rząd chce przejąć sieć sklepów Carrefour. Komunikat ministerstwa

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje przejęcie sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym. To kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej – zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych" – napisano w komunikacie resortu.

Krajowa Grupa Spożywcza – jak wskazuje minister rolnictwa Stefan Krajewski – mogłaby przejąć sieć sklepów Carrefour i tym samym stworzyć polskim produktom dostęp do półek sklepowych, które dziś w obiektach wielkopowierzchniowych są zdominowane przez marki własne, a rynek handlu w większości pokryty siecią zagranicznych dyskontów.

Ministerstwo Rolnictwa: Rekomendujemy przejęcie sieci sklepów Carrefour

"Przejęcie sklepów Carrefour i budowa Polskiej Sieci Sklepów pozwoli jednocześnie na lepszą kontrolę krajowego sektora handlu detalicznego i stworzyć bardziej efektywny system dystrybucji dla polskich rolników i producentów" – czytamy.

Według MRiRW, "brak własnych struktur handlowych osłabia konkurencyjność polskich rolników oraz zagraża stabilności gospodarki rolnej, prowadząc do potencjalnej destabilizacji rynków, gwałtownych wahań cen i kryzysu obejmującego zarówno producenta rolnego, przetwórcę, a w rezultacie polskiego konsumenta".

Jak podkreśla resort, rekomendacja przejęcia sieci sklepów Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą jest kolejnym etapem działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz wzmacniania pozycji rolników w łańcuchach dostaw i tworzeniu zorganizowanych struktur od poziomu produkcji, do końcowego etapu sprzedaży, która może gwarantować większą stabilność finansową produkcji rolnej w Polsce.

