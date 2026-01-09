Episkopat szykuje list ws. Żydów. Kard. Ryś zabrał głos

Kard. Grzegorz Ryś poinformował o powstającym liście podczas konferencji prasowej zorganizowanej dziś w Sekretariacie KEP w Warszawie w związku m.in. ze zbliżającymi się obchodami XXIX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. – List jest obecnie na etapie redakcji. Po zaakceptowaniu go przez episkopat zostanie odczytany w kościołach w Polsce, prawdopodobnie w marcu, 5. Niedzielę Wielkiego Postu – zapowiedział.

W rozmowie z KAI kard. Ryś przyznał, że inicjatywa, jaką jest Dzień Judaizmu, przyjmowana jest w Kościele katolickim w Polsce w bardzo różny sposób, nie zawsze pozytywnie. Podkreślił, że kluczowa jest w tym kontekście edukacja. – My naprawdę jako Kościół w Polsce potrzebujemy naszym wiernym pokazywać, czego Kościół uczy na ten temat. Brakuje recepcji tego nauczania. Mówimy, że jesteśmy katolikami i głosimy poglądy, które są niekatolickie – powiedział.

– Tu jest potężna praca do wykonania – dodał i wyraził radość z powodu planowanego listu Episkopatu. Zawiera on, jak zapowiedział, wszystkie podstawowe linie nauczania Kościoła od czasu Soboru Watykańskiego II aż do dzisiaj.

Kard. Ryś: Nie bez powodu Jan Paweł II nazwał Żydów starszymi braćmi

Ważną inicjatywą w kontekście edukacyjnym jest również jego zdaniem Dzień Judaizmu. Ma pokazywać naszą bliskość i korzeń wiary, jakim jest judaizm. – Nie bez powodu Papież Jan Paweł II nazwał Żydów starszymi braćmi, a papież Benedykt XIV naszymi ojcami w wierze – przypomniał.

Zaznaczył, że w kontekście edukacji i przekazywania wiernym prawdziwego nauczania Kościoła, Komitet KEP ds. Dialogu z Judaizmem podejmuje program długofalowy, którego pierwszym etapem jest przejrzenie ksiąg liturgicznych. Zaznaczył, że najbardziej znanym przykładem tekstu, który przekazuje błędne a wręcz gorsząco nauczanie nt. tego kim jest Izrael, jest dawna modlitwa wielkopiątkowa. Przypomniał, że Stolica Apostolska w drodze wyjątku wyraziła zgodę na zmianę tej modlitwy, mimo, że nie ma jeszcze ostatecznego przekładu nowego Mszału. – Jest ona tak dramatycznie nieprawdziwa, że musi zostać zmieniona niezależnie od tego, kiedy będzie nowy Mszał – podkreślił kard. Ryś. Dodał jednak, że w wielu parafiach w Polsce ta zmiana przeszła bez echa i księża odmawiają modlitwę wielkopiątkową "po staremu".

Kard. Ryś podkreślił również znaczenie nauczania nt. judaizmu i Żydów na lekcjach religii zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich.

