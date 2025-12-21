Nowy metropolita krakowski spotkał się z naczelnym rabinem Polski

21 grudnia, w szczególnym momencie kalendarzy religijnych – pomiędzy Chanuką a Bożym Narodzeniem – naczelny rabin Polski Michael Schudrich złożył wizytę kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi w Pałacu Arcybiskupim. Kard. Ryś jest przewodniczącym Rady KEP ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

Rabin Schudrich i kard. Ryś złożyli sobie świąteczne życzenia i rozmawiali o zadaniach, jakie stoją dziś przed ludźmi wiary oraz o konieczności podtrzymywania i pogłębiania dialogu między religiami – zwłaszcza w świecie naznaczonym konfliktami i narastającą polaryzacją.

Po spotkaniu rabin przywołał słowa rabina Irvinga Greenberga, odnoszące się do sensu zapalania świec chanukowych. – Odpowiedzią na ciemność nie jest jej przeklinanie, lecz zapalenie świecy. Tego uczą nas nasze wiary – powiedział naczelny rabin Polski, podkreślając wspólne przesłanie judaizmu i chrześcijaństwa.

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Spotkanie wpisuje się w długoletnie zaangażowanie kard. Grzegorza Rysia w dialog chrześcijańsko-żydowski. Wielokrotnie przypominając nauczanie Kościoła podkreślał, że chrześcijaństwo nie może rozumieć samo siebie bez odniesienia do judaizmu, z którego wyrasta. Wskazywał, że dialog międzyreligijny nie jest dodatkiem do życia Kościoła, lecz jego istotnym wymiarem – drogą wzajemnego słuchania, uczenia się i wspólnego świadectwa wobec świata. Brał udział w obchodach Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, spotykał się z rabinami i przedstawicielami gmin żydowskich, a w swoich homiliach i wystąpieniach konsekwentnie sprzeciwiał się wszelkim formom antysemityzmu, przypominając o wspólnym dziedzictwie biblijnym. Reagował także na publiczne akty antysemityzmu.

Lud Boga: "Twój lud, będzie moim ludem, a Twój Bóg – moim Bogiem” (Rt 1,16) – to hasło Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w 2026 roku.

