Wiadomo, dlaczego Nawrocki nie będzie obchodzić Chanuki. "Nic wielkiego"

W kampanii wyborczej ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki deklarował, że w razie wygranej nie zamierza obchodzić święta Chanuki. – Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział w RMF FM.

Świece zapalane są w Sejmie RP. Prezydent Lech Kaczyński zainicjował tradycję zapalania świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim przez głowę państwa. Tradycję kontynuował Andrzej Duda. Karol Nawrocki nie zamierza tego robić.

Chanuka w Sejmie

W poniedziałek w Sejmie odbyła się uroczystość zapalenia menory chanukowej. Uczestniczyli w niej: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce Szalom Ber Stambler, ambasador Izraela w Polsce Yaakow Finkelstein oraz wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a także ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

Nawrocki nie zapali Chanuki. Bogucki tłumaczy decyzję prezydenta

Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się w programie Wirtualnej Polski Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

– Każdy prezydent ma swoje zwyczaje, ma swoje podejście do niektórych spraw. Chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest gest antyżydowski czy wrogi – powiedział.

Prezydencki minister ocenił, że ponad 90 proc. Polaków nie wie, z jakiej okazji jest obchodzona Chanuka, a „diaspora żydowska jest dziś niewielka”.

– Inni prezydenci uznawali to za słuszne. Pan prezydent Nawrocki uznał, że nie ma takiej potrzeby. Nie jest to nic wielkiego – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

Chanuka to ośmiodniowe święto określane współcześnie jako Hag ha-Urim (hebr. święto świateł), które powstało na bazie wydarzeń historycznych opisanych w Księgach Machabejskich. W 2025 roku Chanuka rozpoczyna się wieczorem 14 grudnia, kończy wieczorem 22 grudnia.

