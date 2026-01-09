Ważna zmiana w Watykanie? Kardynał zgłasza pomysł

Niemiecki purpurat kurialny wyraził zadowolenie, że Kolegium Kardynałów ponownie pełni swoją pierwotną rolę jako reprezentacja Kościoła rzymskiego, będąc najbliższym gremium doradzającym papieżowi w jego misji powszechnej. Zauważył, iż jako metodę zastosowano bardziej dynamiczną formę ostatniego synodu, który nie był już synodem biskupów.

Kard. Müller: Jedność Kościoła nie jest tworzona poprzez manewry polityczne

"Dobrze byłoby, gdyby każdy kardynał przybył z dobrze przemyślaną opinią na określony temat i przedstawił ją na plenum, a następnie w mniejszych grupach sformułował wnioski, które z kolei zostałyby omówione z innymi podczas sesji końcowej w obecności Ojca Świętego" – postuluje kard. Müller.

Purpurat podkreśla zwraca uwagę na bardzo braterską atmosferę oraz fakt, iż większość była przekonana o pilnej potrzebie nowej ewangelizacji.

"Jedność Kościoła nie jest tworzona poprzez manewry polityczne, lecz poprzez wyznanie przez Piotra wiary w Chrystusa, Syna Boga żywego. Dlatego też Kościół, Ciało Chrystusa, nie jest organizacją pozarządową, lecz znakiem i narzędziem najgłębszego zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego (Lumen gentium 1). Tylko w ten sposób możliwe jest wyjście z kryzysu ludzkości, za który sama jest odpowiedzialna, a także z chaosu w Kościele, spowodowanego ludzką zarozumiałością i nierozsądkiem, który jest w Chrystusie sakramentem zbawienia świata i powinien coraz bardziej nim się stawać w konkretnym życiu" – stwierdza kard. Gerhard Müller.

Ciepłe słowa hierarchy o Benedykcie XVI

W wigilię 3. rocznicy śmierci Benedykta XIV kard. Gerhard Müller przewodniczył w Bazylice św. Piotra Mszy św. za duszę zmarłego papieża. W homilii podkreślił, że był on "jednym z największych teologów na Tronie Piotrowym".

Hierarcha wskazał, że spuścizna teologiczna Josepha Ratzingera to dar dla całego Kościoła, z którego czerpać mogą wszyscy.

Nawiązując do powołania każdego człowieka, jakim jest poznanie Boga i Prawdy, którą On objawia, kard. Gerhard Müller, wieloletni współpracownik Benedykta XVI, przypomniał, że "Joseph Ratzinger zawsze pojmował siebie jako współpracownika prawdy", oddanego "na służbę Słowu". Wyrazem tej postawy były m.in. najwyższe standardy i precyzja teologiczna, jakie pielęgnował najpierw jako prefekt ówczesnej Kongregacji Nauki Wiary, a następnie po wyborze na papieża.

"Był jednym z największych teologów na Katedrze Piotrowej. Pozostawił nam ogromne dziedzictwo teologiczne o wyjątkowej jakości i słusznie uznawany jest za jednego z wielkich katolickich intelektualistów naszych czasów" – mówił hierarcha, odpowiedzialny za publikację dzieł zebranych – Opera Omnia – Josepha Ratzingera – "Jego teologia jest darem dla całego Kościoła, również dla przyszłych pokoleń. Każdy pozostaje wolny, by czerpać z niej w zależności od własnych duchowych, teologicznych, filozoficznych czy kulturowych zainteresowań, dawnych i nowych".

